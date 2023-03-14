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經典賽／尼加拉瓜投手19球K掉3球星 在停車場收到合約

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
尼加拉瓜21歲投手赫伯特收到來自老虎隊的小聯盟合約。 路透社
尼加拉瓜21歲投手赫伯特收到來自老虎隊的小聯盟合約。 路透社

世界棒球經典賽成為大聯盟球隊的徵才大會，尼加拉瓜昨天以1：6輸給多明尼加，21歲投手赫伯特（Duque Hebbert）第9局登板，面對3位大聯盟球星，以19球飆出3連K，賽後在停車場收到來自老虎隊的小聯盟合約。

赫伯特當時所K掉的3名打者，依序是索托（Juan Soto）、「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）及馬恰多（Manny Machado），而老虎球探莫里納（Luis Molina）現場見證。

莫里納賽後在停車場找到正要搭上球隊巴士的赫伯特，問了他幾個問題後，就提出小聯盟合約，赫伯特隨後在返程的巴士上向隊友公布這項好消息。

尼加拉瓜總教練蓋多（Sandor Guido）昨天賽後稱讚赫伯特的表現卓越，「對我們來說，這是這場比賽正面的部分之一，他還不到23歲，完全展現了自己的能耐，當你有意志、有決心，可以辦到這些事情，他上場面對最強打者，這對他會是很棒的經驗，而他還會持續進化。」

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