經典賽／張育成就是他！大聯盟剪輯精華 連FOX都稱「國防部長」
張育成在本屆世界棒球經典賽打響知名度，無法量化的收獲是在球迷心中地位直升，會留在官方紀錄中的收穫則是獲選A組最有價值球員，大聯盟官方也為他剪輯了一支全長5分鐘的影片，記錄他的好球時刻，包括美國轉播單位FOX都稱他在「國防部長」。
張育成以4成38打擊率敲出7安、2轟、8分打點，4戰皆有打點，包括對義大利之戰的追平兩分砲、對荷蘭之戰的超前滿貫砲，一次又一次拯救中華隊的表現，讓球迷不得不向他致敬，全場向他起立敬禮。
A組賽事率先落幕，張育成在前天賽後確定獲選分組MVP，大聯盟剪輯他的精彩片段，全長5分10秒的影片今晨上線，向全球球迷介紹「張育成就是他！」藉由這次賽事將自己的知名度推向不同層次。
影片上線後，台灣球迷大讚，祝福張育成帶著「永遠忠誠」的氣勢就此站穩大聯盟，也讚轉播單位FOX有做功課，連「國防部長」的梗都知道。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言