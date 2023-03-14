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經典賽／張育成就是他！大聯盟剪輯精華 連FOX都稱「國防部長」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
張育成透過經典賽為自己打響知名度，獲選A組MVP，大聯盟官方也剪輯他的精華影片。圖／報系資料照
張育成透過經典賽為自己打響知名度，獲選A組MVP，大聯盟官方也剪輯他的精華影片。圖／報系資料照

張育成在本屆世界棒球經典賽打響知名度，無法量化的收獲是在球迷心中地位直升，會留在官方紀錄中的收穫則是獲選A組最有價值球員，大聯盟官方也為他剪輯了一支全長5分鐘的影片，記錄他的好球時刻，包括美國轉播單位FOX都稱他在「國防部長」。

張育成以4成38打擊率敲出7安、2轟、8分打點，4戰皆有打點，包括對義大利之戰的追平兩分砲、對荷蘭之戰的超前滿貫砲，一次又一次拯救中華隊的表現，讓球迷不得不向他致敬，全場向他起立敬禮。

A組賽事率先落幕，張育成在前天賽後確定獲選分組MVP，大聯盟剪輯他的精彩片段，全長5分10秒的影片今晨上線，向全球球迷介紹「張育成就是他！」藉由這次賽事將自己的知名度推向不同層次。

影片上線後，台灣球迷大讚，祝福張育成帶著「永遠忠誠」的氣勢就此站穩大聯盟，也讚轉播單位FOX有做功課，連「國防部長」的梗都知道。

張育成 大聯盟 中華隊

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