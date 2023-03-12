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桌球／鄭怡靜單日2勝 WTT大滿貫賽女雙晉16強
台灣桌球一姐鄭怡靜稍早女單首輪告捷後，隨後在世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽女雙首輪與李昱諄攜手，以直落三橫掃羅馬尼亞女將薩瑪拉與德拉戈馬，挺進16強。
鄭怡靜與李昱諄今年2月在WTT安曼挑戰賽女雙封后，拿下兩人合拍以來國際賽首冠，3月初聯手闖進果阿球星挑戰賽決賽，以亞軍作收，女雙世界排名也前進前10、來到第9。
WTT大滿貫賽在新加坡舉行，鄭怡靜今天一日2戰，女單首輪以直落三淘汰加拿大選手張墨，稍作休息後，女雙首輪與李昱諄合體，出戰世界排名第19的羅馬尼亞女將薩瑪拉（Elizabeta Samara）與德拉戈馬（Andreea Dragoman）。
鄭怡靜與李昱諄儘管首局以11比5拿下，但後續2局打起來都不輕鬆，次局雙方互有領先，台灣組合在9比10落後情況下，化解對方局點、連拿3分，以12比10逆轉搶下。
第3局戰況膠著，雙方比分差距都不超過2分，台灣組合在10比8領先情況下遭遇亂流，所幸在錯失3個賽末點後及時回穩，以14比12有驚無險收下勝利。
鄭怡靜與李昱諄晉級女雙16強賽後，將面臨一場硬仗，對手為世界排名高居第2的日本組合早田希娜與伊藤美誠。
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