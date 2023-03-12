桌球／林昀儒扳倒香港一哥黃鎮廷 晉WTT大滿貫賽32強

台灣桌球一哥林昀儒今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽男單首輪，以3比1戰勝香港一哥黃鎮廷，晚間攜手「桌球教父」莊智淵，兩人將首度在男雙合體亮相。

在新加坡舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽，台灣一哥林昀儒、一姐鄭怡靜、「桌球教父」莊智淵今天都是一日2戰，將先在單打分頭出擊，其中鄭怡靜女雙繼續與李昱諄搭檔，而莊智淵與林昀儒首度合拍，組成跨世代男雙組合。

世界排名第8的林昀儒男單首輪出戰排名第30的黃鎮廷，兩人過去曾4度交手，各拿2勝，最近一次在去年亞洲盃碰頭，林昀儒以2比4落敗。

相隔近4個月兩人再度交手，林昀儒儘管開賽較慢進入狀況，以7比11讓出首局，但很快調整好節奏，次局以11比6扳回一城。

第3局林昀儒一度以6比2領先，因反拍連續出現失誤，讓對手兩度追成1分差，所幸林昀儒頂住壓力、連得3分，以11比7搶下。

林昀儒第4局在5比3領先情況下，直接拉出一波6比0強攻收尾，以11比3贏得勝利，繼馮翊新、簡彤娟、鄭怡靜、莊智淵後，同樣躋身單打32強行列。

林昀儒下一戰將出戰法國好手戈齊（Simon Gauzy）與李布隆（Felix Lebrun）之間的勝方。

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