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MLB／連飆2K度亂流 黃暐傑春訓登板無失分

聯合新聞網／ 綜合報導
黃暐傑原先與巨人小聯盟續約，但經過規則五選秀，轉戰海盜。 中央社
黃暐傑原先與巨人小聯盟續約，但經過規則五選秀，轉戰海盜。 中央社

除了洲際棒球場的中華隊外，地球另一端也有台灣好手上場獻技。在今日洋基對上海盜隊的熱身賽中，本季前往匹茲堡的黃暐傑登板，主投一局無失分。

黃暐傑在八局上接替莫雷塔（Dauri Moreta）投球，此時球隊已取得3：0領先。開局黃暐傑遭遇亂流，先被查帕洛（Andres Chaparro）揮出一壘安打，又對帕蘭斯基（Aaron Palensky）投出保送，形成一二壘有人危機。

面對此局面，黃暐傑臨危不亂，先讓賈斯柏（Mickey Gasper）擊出無效飛球，又連續三振皮塔（Matt Pita）與桑托斯（Luis Santos），使洋基留下一二壘殘壘，結束本日投球工作，海盜也維持三分領先直到結束。

黃暐傑上次在MLB出賽已是2019年，該年他出賽四場，留下防禦率3.18成績。上季末，黃暐傑先與巨人隊小聯盟續約，並婉拒中華隊經典賽徵招，又在規則五選秀被海盜挑中並受邀春訓，目前總計出賽三場，還未失分。

MLB 黃暐傑 海盜 洋基

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