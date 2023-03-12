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MLB／躍升大聯盟第二新秀 響尾蛇台美混血大物簽8年長約

聯合新聞網／ 綜合報導
卡洛爾目前隨隊春訓中。 路透社
卡洛爾目前隨隊春訓中。 路透社

中華隊在本屆經典賽連傳捷報，而過去曾收到邀請的響尾蛇隊大物野手卡洛爾（Corbin Carroll）也在稍早傳來好消息，根據MLB官網，他與球隊簽下一筆八年11.1億美元的延長合約。

今年22歲的卡洛爾為台美混血，他在2019年選秀於第一輪16順位被響尾蛇選入，並成為重點培育新秀。雖然在2020年受疫情影響，錯過首個新人賽季，但卡洛爾於2021年開始嶄露頭角，並從上賽季開始從2A一路爬上大聯盟，並在114打席中繳出4轟、打擊率0.26的成績，長打率則達到5成。

如此表現，讓卡洛爾評價飆升，不僅成為響尾蛇農場頭號新秀，更名列MLB百大新秀第二名，僅次於金鶯隊韓德森（Gunnar Henderson）。因此，響尾蛇認定卡洛爾為建隊核心，提前以八年11.1億美元的保障合約綁住他，球隊則在2031年握有選擇權。

響尾蛇過去簽下最大張的合約，為2016年以6年20.65億美元簽下葛蘭基（Zack Greinke），如今一口氣給卡洛爾八年長約，足見球團重視程度。此外，卡洛爾這張合約，也是在MLB打球少於100天，且未曾效力其他聯賽的球員中，最大的一份，原先紀錄為勇士隊哈里斯（Michael Harris II）的8年7200萬美元。

卡洛爾去年底為備戰新賽季，婉拒中華隊的邀請，他目前正隨球隊春訓，在25打席中能打出6支安打、獲得7個保送，上壘率與長打率均破五成。

響尾蛇 MLB

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