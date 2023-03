MLB／賈吉差點離隊！美媒曝洋基與勇士沒完成的世紀交易

洋基隊長賈吉(Aaron Judge)在上季狂轟濫炸,敲出62發全壘打,也在季後和球隊簽下大約,很有可能成為「終身洋基人」。不過,根據美媒報導,洋基竟曾一度動念將他交易至勇士隊!

據《ESPN》記者帕森(Jeff Passan)爆料,洋基曾在「法官」還是新秀時,研擬一筆將他、塞佛里諾(Luis Severino)、桑契斯(Gary Sanchez)、邦威(Manny Banuelos)、克拉金(Ian Clarkin)送往亞特蘭大,換來海瓦德(Jason Heyward)、西蒙斯(Andrelton Simmons)、厄普頓(B.J. Upton)、強森(Chris Johnson)、卡本特(David Carpenter)的交易案。

《ClutchPoint》報導中提到,若從事後來看,這筆交易對洋基並無好處,海瓦德、西蒙斯等人已淡出聯盟,而即便將拿下MVP的賈吉抽離包裹,塞佛里諾曾在2017年球季於美聯賽揚獎排名第三,桑契斯也一度是聯盟打擊最好的捕手,他們對紐約帶來相當大幫助。

不過,雖然勇士沒能完成「搶劫式交易」,球隊戰績卻仍維持頂尖,不僅連續五季在國東登頂,更在2021賽季拿下世界冠軍;而洋基則仍在努力尋求2009年後的第一座冠軍。

I’m old and got it backward. The deal actually would’ve sent Aaron Judge, Luis Severino, Gary Sanchez, Manny Bañuelos and Ian Clarkin to Atlanta for Jason Heyward, Andrelton Simmons, B.J. Upton, Chris Johnson and David Carpenter. Safe to say Yankees are happy they didn’t say yes.