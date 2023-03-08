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MLB／去年季後賽復出被打爆 勇士火球新人：我該負責

聯合新聞網／ 綜合報導
史泰德在上季例行賽表現優異。 美聯社
史泰德在上季例行賽表現優異。 美聯社

去年例行賽破百勝，拿下國東冠軍的勇士隊，在分區賽意外以1勝3負敗給費城人出局，和同被外卡球隊淘汰的道奇隊堪稱上季最大冷門，對於如此結果，勇士火球新人史泰德（Spencer Strider）表示自己該負責。

史泰德在2021年才迎來MLB初體驗，卻在上賽季大放異彩，投出11勝5敗、防禦率2.67的成績，絲毫看不出是一位23歲新人。不過，史泰德上季自9月18日起，便因腹斜肌傷勢高掛免戰牌，直到勇士在分區賽與費城人戰至1比1平時，球隊才將他推出來主投第三戰。

雖然史泰德該場比賽前兩局上演六上六下，卻在之後投出兩個保送、被打出3支安打，以及一發三分砲，失5分吞下敗投，球隊最終也被淘汰。對於這樣的復出秀，史泰德在受《Fox Sports》採訪時自責地說道，「我要負起球隊潰敗的責任。」

談到當天表現，史泰德解釋，「我必須隨著時間調整我的極限，我當時固執地認為，就算休息了一個月，還是可以投完五局。當時的情況，我應該要改變我在做的事情。對我來說這是一種缺乏準備的表現。」

雖然季後賽表現不佳，但勇士球團仍相當看好史泰德未來，季後與他簽下6年7500萬美元的延長合約，將其納入球隊爭冠拼圖之一。

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