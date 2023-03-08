MLB／電玩中對達比修開轟還挑釁 日網友：令人嫌惡的大谷
作為MLB門面，大谷翔平不僅出現在現實比賽，棒球遊戲中也能看到其身影。昨日，就有日本網友在推特分享，棒球遊戲《MLB The Show 22》中，大谷開轟後的有趣互動，引起網友一片笑聲。
文章中，發文者以「我討厭這樣的大谷翔平」為題搭配影片，從影片中可以看到，大谷在揮棒後不僅原地目送球飛出大牆，更直接將球棒滾到被轟的前輩達比修有面前。之後，在經過二壘時，大谷作勢要將壘包拔起，失敗後又跑到三壘與跑壘教練擺出合照姿勢；回到本壘時，又在壘包前裝扮成「睡美人」，最後才回到休息室。
由於過程太過誇張，因此網友皆猜出是透過額外模組製作而成，但逗趣內容也讓大家紛紛在下面留言，「這如果發生，會有大亂鬥吧！」、「如果是真的，那故意觸身球三次都不夠。」，更有人分享自己的模組，裡頭的大谷不僅在擊出全壘打後伏地挺身，甚至在回本壘時昏倒在地給隊友「人工呼吸」。
真實世界的大谷目前正積極備戰經典賽，隨著A組荷蘭古巴戰開打，B組日本隊也將在明日迎來首戰，屆時將由大谷先發對上中國隊。
こんな大谷翔平は嫌だ pic.twitter.com/f0ofshBC6W— アカ (@aka_gamechannel) March 7, 2023
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