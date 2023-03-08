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影／MLB名人堂球星李維拉現身大甲鎮瀾宮 球迷追星瘋狂
2023年世界棒球經典賽A組預賽今晚在台中洲際棒球場開打，美國職棒名人堂球星、洋基隊退役傳奇守護神李維拉將擔任開幕戰開球嘉賓，他今天中午出現在大甲鎮瀾宮，眼尖球迷看到後瘋狂追星，現場一片騷動，還有球迷興奮差點跌倒。
美國職棒名人堂球星、洋基隊退役傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera），今天和王建民相見歡後行程滿檔，中午出現在大甲鎮瀾宮，他在門口下車，立刻被球迷發現追上，他先到廟內參觀，並參拜媽祖等神明。
大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤引導解說，很多民眾爭著想跟李維拉握手、拍照，他親切與民眾合影，還有國小的棒球隊員開心和偶像合照。
美國職棒大聯盟（Major League Baseball，簡稱「MLB」）名人堂球星、紐約洋基守護神李維拉昨天在台北市南港區中國信託金融園區參加「李維拉名人分享會」，解密棒球場上戰功彪炳的傳奇生涯，中國信託商業銀行與中華民國棒球協會攜手，邀請各級棒球教練、選手及相關從業人員約250人與會。
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