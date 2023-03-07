MLB／紅襪透納挨臉部觸身球濺血！去醫院縫了16針
前明星三壘手透納（Justin Turner）本季轉戰紅襪隊，他今天在熱身賽面對老虎隊時，慘遭臉部觸身球擊中臉，當場倒地且血流不止，他隨後也離開球場，前往醫院治療，總共縫了16針。
此戰1局下老虎右投曼寧（Matt Manning）面對透納，投出內角偏高的近身球，砸中透納的臉部，當場倒地、臉部濺血。防護人員見狀後迅速進場檢查，最後透納在旁人幫助下離場，被送至球場附近的醫院。
Oh no no no— Ben Verlander (@BenVerlander) 2023年3月6日
Awful scene in the Red Sox game as Justin Turner gets hit in the head and immediately goes down.
He’s been removed from the game. Hoping for the best.
pic.twitter.com/Zu3kuqxhlE
紅襪隊也發布聲明透露透納的情況，「他正接受軟組織傷勢治療，並接受腦震盪監測，之後將接受進一步測試。」
透納的妻子則在個人社群發文寫道，「透納縫了16針，但慶幸沒有骨折，感謝所有為他伸出援手並祈禱的人。我們現在回家了，他在休息中。」
透納上季出賽128場，打擊率2成78，13轟，81分打點。休賽季離開待了9年的道奇，和紅襪簽下2年2200萬美元合約。
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