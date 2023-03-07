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MLB／紅襪透納挨臉部觸身球濺血！去醫院縫了16針

聯合新聞網／ 綜合報導
透納挨臉部觸身球後倒地。 美聯社
透納挨臉部觸身球後倒地。 美聯社

前明星三壘手透納（Justin Turner）本季轉戰紅襪隊，他今天在熱身賽面對老虎隊時，慘遭臉部觸身球擊中臉，當場倒地且血流不止，他隨後也離開球場，前往醫院治療，總共縫了16針。

此戰1局下老虎右投曼寧（Matt Manning）面對透納，投出內角偏高的近身球，砸中透納的臉部，當場倒地、臉部濺血。防護人員見狀後迅速進場檢查，最後透納在旁人幫助下離場，被送至球場附近的醫院。

紅襪隊也發布聲明透露透納的情況，「他正接受軟組織傷勢治療，並接受腦震盪監測，之後將接受進一步測試。」

透納的妻子則在個人社群發文寫道，「透納縫了16針，但慶幸沒有骨折，感謝所有為他伸出援手並祈禱的人。我們現在回家了，他在休息中。」

透納上季出賽128場，打擊率2成78，13轟，81分打點。休賽季離開待了9年的道奇，和紅襪簽下2年2200萬美元合約。

紅襪 Justin Turner

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