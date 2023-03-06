MLB／大谷翔平下一站？美媒預測道奇搶先交易得到他

大谷翔平2023年球季結束後將成自由球員，先前多家外媒指出道奇可能在自由市場搶人，不過《Bleacher Report》記者史考特（Brandon Scott）近日撰文分析，認為道奇隊可能透過交易，搶先得到大谷。

史考特預測8名大咖球星將在季中被交易，其中大谷翔平和將被送往道奇。史考特指出，「大谷加盟道奇的預測已存在許久，但他真的加盟道奇仍會震驚聯盟。大谷先前已表達想要具有競爭力，且沒有對天使隊做出任何承諾。」

史考特也直言想交易到大谷會很辛苦，不過趨勢越來明顯，大谷在其他球隊會有更光明未來，關於大谷的交易案將是歷史性的。

除了大谷外，史考特也預測道奇將交易來釀酒人強投伯恩斯（Corbin Burnes），雖然他們先發輪值看似堅強，但除了左投烏力亞斯（Julio Urias）外都有傷病史，因此有交易動力。而伯恩斯先前和球隊談判薪資失利，關係破裂，雙方的合作可能因此結束。