MLB／熱身賽最幼齒球員又開轟 多明奎茲為洋基打下江山

洋基隊20歲超級新人多明奎茲（Jasson Dominguez），今天對勇士隊熱身賽再度展現爆發力，9局上轟出3分砲逆轉戰局，幫助洋基10：6獲勝，總教練布恩（Aaron Boone）對這位多明尼加好手讚不絕口。

洋基在客場出賽，打完8局2：6落後，9局上絕地大反攻，一共打了13人次攻下8分，5支安打包括兩支3分砲，另獲5次保送，多明奎茲熱身賽第2轟成為致勝一擊，把比數從5：6變成8：6，他說：「能和這麼多大聯盟球員一起是最棒的事。」

多明奎茲2003年2月7日出生，上個月剛滿20歲，在洋基潛力股排名第2，也是大聯盟熱身賽最年輕的球員，目前12個打數揮出5支安打（打擊率4成17），包括兩支全壘打，攻下4分打點、跑回6分，今天在球數落後時開轟，更讓布恩印象深刻。

多明奎茲此役擔任替補中外野手，9局上第2次打擊面對勇士第8任投手金漢（Nolan Kingham），在兩好球後轟出右外野3分砲，他說：「很享受這次春訓，能從大聯盟前輩的身上吸取不少經驗。」

多明奎茲在小聯盟兩個球季，去年首次升上2A，今年預定也從2A起步；儘管已有不少洋基球迷呼籲，隊上潛力股第一名沃爾普（Anthony Volpe）應被列入大聯盟開季名單，多明奎茲也可跟隨腳步，但他強調春訓集中注意力，儘量不看網路，不會花太多時間在社群媒體。