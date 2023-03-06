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MLB／千賀滉大緊盯投球計時器 初登板「和時間賽跑」
大都會隊30歲日籍手千賀滉大，今天首次在大聯盟熱身賽登板，對紅雀隊先發兩局失1分，大都會終場7：1獲勝，他也拿下勝投，
千賀滉大在日職軟銀隊11季投出87勝，今年和大都會簽下5年7500萬美元合約，今天首次在熱身賽亮相，吸引大批日本媒體採訪；他在1局下控球不穩，連續保送兩名打者，接著連續解決3人，花了27球才結束這半局，坦言投得有些緊張。
這場比賽開打前，千賀滉大只在大都會練習賽對過自己人，他說：「今天首次實戰感到很興奮。」
千賀滉大2局下連續解決兩名打者後，被巴瑞拉（Tres Barrera）轟出左外野陽春砲，完成這半局任務後退場，熱身賽初登板一共面對9名打者，三振、保送各兩次，用球數42有24顆好球，退場時4：1領先。
大聯盟為了縮減比賽時間，新球季對投手、打者都有新規定，千賀滉大說：「太在意投球計時器，一直和時間賽跑，但這也是好的經驗。」
他表示，投球時老是盯著投球計器，無法完全投出自己想要的東西，看到只剩5秒就覺得有點趕，其實時間還很充裕，還要好好適應才行。
大都會總教練蕭瓦特（Buck Showalter）倒是一點也不擔心，強調千賀滉大展現「我們希望看到的一切」，直球、變化球都投得很好。
他認為千賀滉大從日職到大聯盟經歷漫長旅程，必須非常努力工作，這種有經驗的投手，遇到狀況會想辦法解決一切。
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