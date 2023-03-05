桌球／WTT果阿球星挑戰賽 鄭怡靜李昱諄獲女雙亞軍

台灣桌球選手鄭怡靜歷經女單決賽失利，今天晚間與李昱諄在WTT果阿球星挑戰賽女雙決賽上陣，依舊未能突圍，以0比3輸給日本組合張本美和與長崎美柚，拿下亞軍。

鄭怡靜去年與李昱諄合作以來，曾攜手闖進杜哈球星挑戰賽、佛利蒙特支線賽、安曼挑戰賽決賽，歷經前2次挺進決賽最終都無緣冠軍，今年2月安曼挑戰賽才拿下合拍以來首座國際賽冠軍，目前女雙世界排名第13。

鄭怡靜、李昱諄這次前往印度參加世界桌球職業大聯盟（WTT）果阿球星挑戰賽，女雙8強賽、4強賽連續撂倒世界排名前10的組合，包括排名第6的印度組合坎馬斯（Archana Girish Kamath）與巴特拉（ManikaBatra）、排名第8的韓國組合崔孝珠與李時溫。

「鄭李配」前2次爭冠碰上日本組合，都是鎩羽而歸，這次決賽對手為日本組合張本美和與長崎美柚，同樣又面臨硬仗，儘管對手分別年僅14歲和20歲，但兩人來勢洶洶，前3輪都以直落三過關。

鄭怡靜稍早女單決賽以0比4不敵中國好手王藝迪後，僅休息不到2小時，就在女雙決賽登場，「鄭李配」開局就陷入0比3劣勢，儘管在6比10落後時連續化解3個局點，可惜未能再下一城，以9比11讓出首局。

日本組合次局一開始就拉出8比1強攻，「鄭李配」連續化解2個局點後仍無功而返，以7比11丟掉次局。

雙方第3局一路維持至少2分以上的差距，日本組合犀利攻勢，迫使「鄭李配」多次發生掛網失誤，「鄭李配」最終6比11敗下陣來，拿下亞軍，依舊未能破除決賽對戰日本組合的魔咒。