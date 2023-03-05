桌球／鄭怡靜不敵王藝迪 WTT果阿球星挑戰賽奪女單亞軍
台灣桌球選手鄭怡靜今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）果阿球星挑戰賽一天2戰，女單決賽以0比4不敵中國好手王藝迪，以亞軍作收。稍後將在女雙決賽上陣，力拚冠軍。
剛獲選日本桌球T聯賽下半季MVP鄭怡靜，這次在印度舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）果阿球星挑戰賽，單、雙打雙線作戰，她延續這股MVP氣勢，雙雙闖進決賽。
鄭怡靜在女單4強賽逆轉擊退日本選手平野美宇，她賽後直呼，很久沒進到決賽，並肯定自己的表現。
鄭怡靜女單決賽對手為世界排名第4、中國好手王藝迪，曾拿下2022年亞洲盃冠軍，雙方生涯兩度交手，鄭怡靜都吞下敗仗。
女單採7局4勝制，兩人今天在決賽碰頭，鄭怡靜首局從3比7落後，追成僅剩1分差，但隨後被對手連得4分，鄭怡靜首局以6比11棄守。
鄭怡靜次局從4比2領先，王藝迪拉出一波5比0攻勢逆轉超前，鄭怡靜以6比11丟掉次局後，第3局再以8比11讓出。
鄭怡靜第4局開局取得3比0領先後再度遭遇亂流，王藝迪隨後回敬5比0攻勢取得超前，儘管鄭怡靜趁著對手接發球失誤，追成1分差，但關鍵中遠台對拉落入下風，最終以4比11吞敗。
鄭怡靜稍作休息後，等待她的是女雙冠軍戰，將與李昱諄攜手爭冠，對手為世界排名第91的日本組合張本美和與長崎美柚。
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