快訊

登山接駁車摔落南投郡大林道 8人輕重傷待救中

經典賽／古巴不孤單 荷蘭也在熱身賽輸給富邦悍將

再創史上新高 北市蛋商同業公會宣布：明天起雞蛋批發價每台斤漲3元

MLB／加入教士豪華陣容 老將卡本特讚嘆：像走進明星賽

聯合新聞網／ 綜合報導
教士銀彈攻勢籌組豪華陣容。 法新社
教士銀彈攻勢籌組豪華陣容。 法新社

教士隊上賽季頗有斬獲，在季後賽淘汰聯盟龍頭道奇隊，一路走到國聯冠軍賽才止步。這個冬天，教士積極引援，不僅讓外界充滿期待，連隊內球上球員都相當興奮。

聖地牙哥在闖入國聯冠軍賽的基礎下，於休賽季大肆補強，先是以11年大約簽下明星游擊手波賈茲（Xander Bogaerts），又找到前季於紅襪復活的瓦卡（Michael Wacha）補強輪值，之後再與達比修有、馬恰多（Manny Machado）等舊將延長合約，使球隊未來幾年都將保有競爭力

這些操作，讓教士被球迷看好能在新賽季取代道奇，成為國西霸主。但不只他們，教士隊內球星也對球隊全「星」陣容大有期待，如強打索托（Juan Soto）便在紐約郵報》採訪中直言：「感覺很好，整個球隊都對我們能做到的事感到非常興奮。經過幾場春訓賽後，你可以看到我們在一起時，能對敵人造成多大傷害，這很驚人。」

年逾36歲的老將卡本特，上季繳出回春表現，本季轉戰教士。 美聯社
年逾36歲的老將卡本特，上季繳出回春表現，本季轉戰教士。 美聯社

索托並非唯一有這種感受的教士球員，為一圓冠軍夢，同樣在本季轉戰聖地牙哥的老將卡本特（Matt Carpenter），也不禁讚嘆這支球隊的豪華陣容，「走進這支球隊，感覺像進入一場明星賽。」

教士老闆賽德勒（Peter Seidler）日前曾發下豪語，表示球隊在年底將舉辦冠軍遊行，而他們雖然在開頭就傷了王牌馬斯葛洛夫（Joe Musgrove），卻仍是季末拿下世界冠軍的大熱門。

競爭力 紐約

相關新聞

MLB／加入教士豪華陣容 老將卡本特讚嘆：像走進明星賽

教士隊上賽季頗有斬獲，在季後賽淘汰聯盟龍頭道奇隊，一路走到國聯冠軍賽才止步。這個冬天，教士積極引援，不僅讓外界充滿期待，連隊內球上球員都相當興奮。 聖地牙哥在闖入國聯冠軍賽的基礎下，於休賽季大肆

MLB／新規則禁不了布陣？ 紅襪找到漏洞對付重砲蓋洛

大聯盟在今年球季開始禁止守備布陣新制，要求二壘壘包兩側須各有2名球員，並且4名內野手在投手投出球前必須站在內野，讓苦於布陣的拉打型選手解套，但紅襪隊似乎找到了漏洞，稍早和雙城隊的熱身賽，改在外野布陣對

MiLB／林昱珉竄升響尾蛇潛力新秀第13名 球速仍是隱憂

響尾蛇隊官網今天公布今年度自家農場前30名潛力新秀，19歲台灣左投林昱珉僅旅美一季，已上升至第13位，為體系內最大漲幅選...

MLB／雙城基地不缺蛋？賽前訓練課表包含「擲蛋大賽」

雙城隊春訓基地的球員停車場附近，今天進行一場擲蛋大賽，球員排排站好投擲雞蛋，誰能保全雞蛋到最後者就是贏家，上演另類的春訓...

MLB／放貝林傑走人 「吸血鬼」波拉斯痛批道奇：錯估價值

這個休賽季，道奇決定放走一手栽培出來的外野手貝林傑（Cody Bellinger），引起球迷討論是否合理。近日，貝林傑經紀人波拉斯（Scott Boras）在《DodgersNation》報導中表示，

MLB／史丹頓還是「怪力男」? 洋基教頭：保持健康就能幹大事

轉眼間，「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）即將迎來加盟洋基後的第六個賽季，雖然他前往紐約後成績並不如預期，但洋基總教練布恩（Aaron Boone）仍相信，只要史丹頓維持健康，就能

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦