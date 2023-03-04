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MiLB／林昱珉竄升響尾蛇潛力新秀第13名 球速仍是隱憂

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
響尾蛇隊官網今天公布今年度自家農場前30名潛力新秀，19歲台灣左投林昱珉僅旅美一季，已上升至第13位。 圖／聯合報系資料照
響尾蛇隊官網今天公布今年度自家農場前30名潛力新秀，19歲台灣左投林昱珉僅旅美一季，已上升至第13位。 圖／聯合報系資料照

響尾蛇隊官網今天公布今年度自家農場前30名潛力新秀，19歲台灣左投林昱珉僅旅美一季，已上升至第13位，為體系內最大漲幅選手。

林昱珉去年在新人聯盟、1A出賽，合計出賽14場皆為先發，取得2勝2敗、防禦率2.72，56.1局投球送出91次三振，表現相當優異，去年季前並未排在榜單內，今年竄升至第13位，為響尾蛇農場排名最大成長的選手。

響尾蛇官網報導提到，林昱珉在2021年以18歲之齡參與U23世界盃棒球賽，因此打響知名度，獲得52.5萬美元簽約金，原本就是備受期待的選手，但他的第一個完整球季比預期更好，「身高5呎11吋的左投在56.1局投球送出91K，他展現了上乘的變速球、高於平均值的曲球和滑球，他的直球在此刻的職棒生涯初期只有89到92哩，但如果可以再提升一些，他在來年會變得更加突出。」

在去年投50局以上的1343名小聯盟投手中，林昱珉的奪三振率40.3%排名第6，變化球幫助他面對小聯盟低階打者可以取得優勢，但球探報告中也提到隱憂，當他的層級攀升時，球速問題勢必會成為障礙，響尾蛇認為他還有增加力量、提升球速的空間，若他能持續進化，被看好是大聯盟中段輪值先發投手的料。

球探報告中給予他的球路評分（20到80分），變速球為最高的60分，滑球、曲球為55分，直球則為50分，控球為50分，整體成績則是45分。

林昱珉 響尾蛇 小聯盟

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