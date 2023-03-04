MLB／雙城基地不缺蛋？賽前訓練課表包含「擲蛋大賽」

雙城隊春訓基地的球員停車場附近，今天進行一場擲蛋大賽，球員排排站好投擲雞蛋，誰能保全雞蛋到最後者就是贏家，上演另類的春訓風景。

雙城今天的訓練課表上，在上午10點半寫著「2 Stacks」，地點則是秘密，吸引媒體視線，雙城官網記者Do-Hyoung Park循著聲音找到選手聚集的地方。

只見一壘指導教練亢格爾（Hank Conger）已經換上黑白條紋的裁判裝，選手兩兩分組，總教練波德利（Rocco Baldelli）則站在角落的一個高台上，部分制服組職員也紛紛走了過來，爬上階梯尋找最佳視角。

#ALLTWINS EGG TOSS 🥚



Kyle Garlick 🤝 Dennis Santana pic.twitter.com/F7jauwSsgr — Bally Sports North (@BallySportsNOR) 2023年3月3日

波德利頒布比賽規則，兩人一組，每輪每人各有一次投擲機會，雙腳必須站在線後，嚴禁使用水煮蛋。

Just @DennisSantanaRD (center) outdueling Jorge López and Jhoan Duran in the egg toss finals at @Twins camp. 🥚🏆 pic.twitter.com/Uvw65jb0qa — MLB Network Radio on SiriusXM (@MLBNetworkRadio) 2023年3月3日

擲蛋大賽開賽前，防護員煞有其事演唱國歌，正式揭示比賽開始。第一輪從距離10呎開始投擲雞蛋，逐輪拉長距離，第二輪出現第一顆破掉的雞蛋，為投手舒佛（Austin Schulfer）的miss，搭檔多普納克（Randy Dobnak）無情吐槽，「糟糕的表現，我不知道該說什麼，他太緊張了。」

最終贏家為加里克（Kyle Garlick）、桑塔納（ Dennis Santana）搭檔。 截圖自推特

最終贏家為加里克（Kyle Garlick）、桑塔納（ Dennis Santana）搭檔，波德利講評這場擲蛋大賽，「加里克主宰了這場比賽，他並不在被看好的名單上，但看到他有這樣的表現，挺有意思的。」獲勝獎品為1000美元及兩件雙城名人堂球星奧維拉（Tony Oliva）的簽名球衣。

為何在賽前玩起趣味競賽？波德利解釋，這並非為了準備比賽的賽前訓練一環，只是單純想要嗨一下，「也確實和我們預期一樣好玩。」雙城在擲蛋大賽後進行與紅襪的熱身賽，全場僅5安打，卻發生4次失誤，終場以4：9輸球。