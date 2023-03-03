影／古巴孟卡達和羅伯特來了 義大利總教練皮亞薩抵台

2023年WBC世界棒球經典賽即將開打，其中A組預賽將在台灣舉行，台灣所在的A組將在3月8日至13日於台中洲際棒球場開打，對手將有荷蘭、古巴、義大利，以及從資格賽晉級會內賽的巴拿馬。古巴、義大利及巴拿馬隊的其餘隊員也在今天晚間抵達台灣。

其中古巴隊有名的大聯盟球星白襪隊兩名強打孟卡達（Yoan Moncada）和羅伯特（Luis Robert），還有昔日大聯盟百轟重砲「古巴飛彈」塞佩達斯（Yoenis Cespedes）一同搭機抵台。巴拿馬隊的現役大聯盟球員包括天使隊投手巴雷亞（Jaime Barria）也同一台班機抵台。