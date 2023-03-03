影／古巴孟卡達和羅伯特來了 義大利總教練皮亞薩抵台

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
義大利隊的前大聯盟投手「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）晚間搭機抵台。記者季相儒／攝影
義大利隊的前大聯盟投手「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）晚間搭機抵台。記者季相儒／攝影

2023年WBC世界棒球經典賽即將開打，其中A組預賽將在台灣舉行，台灣所在的A組將在3月8日至13日於台中洲際棒球場開打，對手將有荷蘭、古巴、義大利，以及從資格賽晉級會內賽的巴拿馬。古巴、義大利及巴拿馬隊的其餘隊員也在今天晚間抵達台灣。

其中古巴隊有名的大聯盟球星白襪隊兩名強打孟卡達（Yoan Moncada）和羅伯特（Luis Robert），還有昔日大聯盟百轟重砲「古巴飛彈」塞佩達斯（Yoenis Cespedes）一同搭機抵台。巴拿馬隊的現役大聯盟球員包括天使隊投手巴雷亞（Jaime Barria）也同一台班機抵台。

義大利隊的前大聯盟投手「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）及總教練名人堂捕手皮亞薩（Mike Piazza）也在晚間從大阪搭機前來，皮亞薩及哈維下機後展現親切感，不但與球迷合影、用中文說「你好」，還替球迷簽名。

巴拿馬現役大聯盟球員包括天使隊投手巴雷亞（Jaime Barria）晚間搭機抵台。記者季相儒／攝影
巴拿馬現役大聯盟球員包括天使隊投手巴雷亞（Jaime Barria）晚間搭機抵台。記者季相儒／攝影
古巴隊有名的大聯盟球星白襪隊強打孟卡達（Yoan Moncada）晚間搭機抵台。記者季相儒／攝影
古巴隊有名的大聯盟球星白襪隊強打孟卡達（Yoan Moncada）晚間搭機抵台。記者季相儒／攝影
義大利隊的前大聯盟投手「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）（右一）及總教練名人堂捕手皮亞薩（Mike Piazza）（右二）晚間搭機抵台。記者季相儒／攝影
義大利隊的前大聯盟投手「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）（右一）及總教練名人堂捕手皮亞薩（Mike Piazza）（右二）晚間搭機抵台。記者季相儒／攝影
有昔日大聯盟百轟重砲「古巴飛彈」塞佩達斯（Yoenis Cespedes）晚間搭機抵台。記者季相儒／攝影
有昔日大聯盟百轟重砲「古巴飛彈」塞佩達斯（Yoenis Cespedes）晚間搭機抵台。記者季相儒／攝影
義大利隊的前大聯盟投手「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）及總教練名人堂捕手皮亞薩（Mike Piazza）也在晚間從大阪搭機前來，皮亞薩下機後展現親切感，不但與球迷合影、用中文說「你好」，還替球迷簽名。。記者季相儒／攝影
義大利隊的前大聯盟投手「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）及總教練名人堂捕手皮亞薩（Mike Piazza）也在晚間從大阪搭機前來，皮亞薩下機後展現親切感，不但與球迷合影、用中文說「你好」，還替球迷簽名。。記者季相儒／攝影
古巴隊有名的大聯盟球星白襪隊兩名強打孟卡達（Yoan Moncada）（右一）和羅伯特（Luis Robert）（左一）晚間搭機抵台。記者季相儒／攝影
古巴隊有名的大聯盟球星白襪隊兩名強打孟卡達（Yoan Moncada）（右一）和羅伯特（Luis Robert）（左一）晚間搭機抵台。記者季相儒／攝影
義大利隊的前大聯盟投手「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）（左二）及總教練名人堂捕手皮亞薩（Mike Piazza）（右一）晚間搭機抵台。記者季相儒／攝影
義大利隊的前大聯盟投手「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）（左二）及總教練名人堂捕手皮亞薩（Mike Piazza）（右一）晚間搭機抵台。記者季相儒／攝影

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