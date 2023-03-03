運動IP周邊商品展今開展 陳建州、楊清瓏現身分享

STANCAVE為台灣首家專營運動IP周邊商品開發與銷售的整合平台，商品從電商平台起頭，如今更獨步全台首創台灣運動IP周邊商品展在今天盛大開展，並於花博爭豔館舉行展會官方記者會，現場邀請眾多運動產業界的重量級代表蒞臨現場與談分享，更於記者會上進行開幕剪綵儀式。

在展會官方記者會中，主辦單位STANCAVE品牌總監朱開宇公開分享運動IP的價值：「IP就是有版權價值的智慧產權，我們希望能夠藉由各式各樣的周邊商品提供IP的價值能夠變現、並串連起粉絲之間的情感連結，讓商品作為IP價值與大眾的催化劑。」

朱開宇也更深入地談及創立STANCAVE的初衷：「我們期待能夠透過長期置身於運動商品開發的經驗，協助IP擁有經營周邊商品的可能性，進一步滿足台灣運動市場成長階段的需求，讓運動迷與IP能夠更緊密的連結將是SC的使命，最終成為台灣運動文化的加速器。」

記者會上邀集許多重量級貴賓一同進行運動周邊商品的與談分享，PLG執行長陳建州就說：「創辦PLG最大的目標就是找回過去運動界沒有的東西收入，收入包含門票、商品等，而主辦展會的STANCAVE即是整合各方所需資源的平台，例如球員卡，背後需要的心力是非常辛苦的，從設計、通路等都需要協調。」

最後，中華職棒大聯盟祕書長楊清瓏也提及本次展會的商品多樣性極高，感受相當不同，更進一步分享自身對於周邊商品的看法：「周邊商品的收藏及展示是運動圈的正循環，球員用成績證明自己，球迷支持後購買球員的周邊，讓台灣的職業運動與球迷一起成長。」

STANCAVE台灣運動IP周邊商品展將從今日起至6日，進行為期四天的聯合販售展會，包含職棒、職籃、路跑與運動文創類型等超過30家以上的各式台灣運動IP，期待能夠打造運動迷的專屬基地，成為春季最盛大且全台唯一的台灣運動圈盛會，共同傳遞專屬在地特色的台灣運動文化之美。