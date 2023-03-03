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MLB／放貝林傑走人 「吸血鬼」波拉斯痛批道奇：錯估價值

聯合新聞網／ 綜合報導
貝林傑在本季轉戰小熊。 路透社
貝林傑在本季轉戰小熊。 路透社

這個休賽季，道奇決定放走一手栽培出來的外野手貝林傑（Cody Bellinger），引起球迷討論是否合理。近日，貝林傑經紀人波拉斯（Scott Boras）在《DodgersNation》報導中表示，道奇錯估了貝林傑的價值。

貝林傑以21歲之姿登上大聯盟，新人年便敲出39發全壘打，不僅成為國聯新人王，更在MVP排行榜名列第九；他在2019年達到顛峰，轟出49支全壘打，囊括國聯MVP、金手套、銀棒獎等榮譽。然而，在那之後，貝林傑打擊日益下滑，全壘打支數再也沒超過20支，也讓原先可以優先續約他的道奇，決定放棄此權利，讓他投入自由市場。

對於這段過程，連談約多年、被稱為「吸血鬼」的波拉斯都感到驚訝，「事實上，在他被道奇宣布放棄續約前，我並沒有和球團有太多對話，因為我覺得貝林傑肯定會繼續待在道奇，畢竟球團有他的續約權，我完全不認為球團會放棄他。」

波拉斯也說，在貝林傑被道奇放走後，有11支球團立刻聯絡他，「市場行情與道奇原先認為貝林傑有的價值相差甚大。」最後，貝林傑和小熊隊簽下一紙一年1750萬美元的全額保障合約。

報導最後也提到，若道奇明白貝林傑實際價值，他們或許先續約再尋求交易，儘管他們在放棄前的確四處探詢過可行方案。

波拉斯 新人

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