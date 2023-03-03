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MLB／史丹頓還是「怪力男」? 洋基教頭：保持健康就能幹大事

聯合新聞網／ 綜合報導
史丹頓上季雖能敲出31轟，打擊率卻是生涯新低。 美聯社
史丹頓上季雖能敲出31轟，打擊率卻是生涯新低。 美聯社

轉眼間，「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）即將迎來加盟洋基後的第六個賽季，雖然他前往紐約後成績並不如預期，但洋基總教練布恩（Aaron Boone）仍相信，只要史丹頓維持健康，就能迎來「不凡的賽季」。

史丹頓在仍效力馬林魚隊的2017年技驚四座，整季狂轟59支全壘打，一舉拿下銀棒獎以及國聯MVP，之後大陣仗地加盟洋基。史丹頓披上條紋戰袍第一年擊出38發全壘打，也是至今發揮最好的一個賽季，他在之後遭遇傷病困擾，出賽數直線下滑，就算近兩年成績略為回溫，也仍和全盛時期有一定差距。

不過，布恩明顯對史丹頓抱持高度期望，他在《紐約郵報》報導中說道，「他遠比在2018年表現出來的樣子還要更好，如果史丹頓可以健康的出賽130、140場，我仍舊認為一個不凡的賽季正在等著他。」即便這位怪力男已年屆33，布恩仍充滿信心，「他變老了，所以關鍵在於保持健康，如果他能做到，他還是可以『幹大事』。」

雖然近年傷病纏身，但自史丹頓2010年登上MLB到現在這段期間，他敲出了多達378支全壘打，僅輸給教士隊打者克魯茲（Nelson Cruz）的404支，顯示「怪力男」名不虛傳。

紐約

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