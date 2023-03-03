MLB／主力游擊報銷戰力大減？道奇總管：我喜歡被看衰

去年意外遭教士隊淘汰後，國聯西區強權道奇隊欲在本季捲土重來，沒想到，才剛開始春訓，游擊手拉克斯（Gavin Lux）便因傷整季報銷，讓球隊戰力劃上一個問號。不過，總管弗里曼（Andrew Friedman）對球隊仍具信心。

道奇原主力游擊手透納（Trea Turner）於休賽季加盟費城人隊，球隊原先有意讓年輕的拉克斯補上缺口，但他在台北時間週二，對上教士春訓賽中竟遭遇右膝十字韌帶傷勢，在被擔架送離場後，預計將錯過2023賽季。拉克斯傷後，游擊位置可能會由羅哈斯（Miguel Rojas）鎮守。

和他季相比，道奇這個冬天並沒有太多動作，如今預計接班的游擊手又將錯過賽季，讓外界質疑教士將取代道奇成為國西霸主。對此，弗里曼向《紐約郵報》記者說：「我喜歡別人看衰我們。我認為這是一支非常均衡、有天賦的球隊，可以打下很多打點，卻又不會失去太多分，我們這賽季會表現得非常棒。」

除了總管外，道奇打者孟西（Max Muncy）也對媒體表達相同看法，「我們仍是MLB最棒的團隊之一。我知道並不是所有人都同意這點，因為我們在休賽季動作並不多，但那是因為球隊早已湊齊重要拼圖，只需要經過幾個小動作變更完整就可以了。」

道奇在去年獲得全聯盟最佳的111勝51敗，但在其他隊大肆補強後，要維持上季成績將變得更具挑戰性。