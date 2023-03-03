MLB／大聯盟最速男卡洛爾跑10秒就上三壘 美媒：這沒有快轉

響尾蛇隊台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）擁有驚人跑速，據《Baseball Savant》統計，卡洛爾平均衝刺速度每秒30.7英尺，大聯盟第1。他今天在面對道奇隊的比賽中再度展現快腿，讓美媒轉發影片並不禁直呼：「這沒有快轉！」

卡洛爾今天擔任開路先鋒鎮守左外野，首打席吞下三振，第二打席靠失誤上壘，第三打席掌握道奇牛棚菲利浦斯（Evan Phillips）紅中失投球，打向中外野深遠處，卡洛爾一路狂奔至三壘，總計只花了10秒，甚至一度作勢衝本壘，這段影片被多家美國媒體轉傳，其中《Codify》寫道：「我們沒有快轉這影片，他就是這麼快！」

Corbin Carroll's speed doesn't even make sense pic.twitter.com/HE5UpaJM21 — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2023年3月2日

許多球迷也留言表達讚嘆，「我這輩子沒看過有人在MLB跑得比他快」、「他能打破韓德森（Rickey Henderson）的盜壘紀錄（1406次）」、「無視物理學」。

卡洛爾第四打席選到保送，全場3打數敲1安1保送，賽後打擊率3成33，目前春訓出賽4場皆有安打演出，狀態相當不錯。