MLB／投球計時器效應！ 洋基投手只花20秒三振打者引熱議

大聯盟新賽季為了加快比賽節奏引進投球計時器，除了投手外，打者也需在規定時間內進入打擊區。洋基牛棚左投佩雷塔（Wandy Peralta）似乎是最快適應的球員，他今天在面對海盜隊的熱身賽中，只花20秒就三振打者。

根據新規則，每打席有30秒的時間讓投打雙方準備，投手在壘上無人的情況下，需在15秒內出手，若壘上有人則放寬至20秒。佩雷塔在新規定下相當自在，只用20秒、3顆球，就解決海盜打者馬卡諾（Tucupita Marcano）。

佩雷塔今天狀態絕佳，面對崔志萬、海斯（Ke'Bryan Hayes）都送出三振。接著面對馬卡諾更是迅雷不及掩耳的將球投出，馬卡諾還在甩棒調整姿勢球就過來，導致出棒不及。佩雷塔接到捕手回傳球後，用5秒投出第二球，馬卡諾揮棒落空。第三球佩雷塔突襲式投球，馬卡諾站著不動遭三振，整個打席只歷經20秒。

Yankees relief pitcher Wandy Peralta struck out a hitter in 20 seconds pic.twitter.com/VwEBzyXH99 — Jomboy Media (@JomboyMedia) 2023年3月2日

目前這項新規定評價兩極，確實大幅縮短比賽時間，但也引發不少爭議。日前紅襪隊與勇士隊的熱身賽，9局下6：6平手、兩出局，勇士隊康利（Cal Conley）面對紅襪投手克維柯斯基（Robert Kwiatkowski），進入2好3壞滿球數，主審卻突然宣布比賽結束，原因是打者沒在規定時間內進打擊區，於是加計一顆好球，三振出局。