MLB／注意音量！前田健太配球被聽光光 照樣2局無失分

雙城隊今天在春訓熱身賽以4：2擊敗光芒隊，日籍投手前田健太先發2局被敲2安打、無失分，送出2次三振，令人意外的是，他是在對手知道每顆配球的情況下完成此役登板。

前田2021年9月進行TJ韌帶置換手術，去年成績留白，本季尋求重返賽場，今天是他在春訓的第二場出賽，意外插曲是搭檔捕手沃特斯（Tony Wolters）所使用的PitchCom，似乎音量過大，在進場人數僅2500餘人的球場裡，打者清楚聽到每一顆配球。

雙城教頭波德利（Rocco Baldelli）表示，直到前田投完2局後，主審米勒（Brennan Miller）才告知他們，可以清楚從捕手的收訊設備聽到要投什麼球，因此趕緊調整了音量，僅前田一人的投球受到影響。

前田同樣渾然不知配球被聽光光，經由波德利告知後才知曉，波德利說：「我告訴他，投得好，順便跟你講，他們每一球都知道你要投什麼，前田只是笑笑。」波德利表示，「值得開心的是這件事發生在今天，而不是4月。」