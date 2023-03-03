快訊

日本超夯感冒藥恐驗出毒品反應！藥師分析代購藥品風險

遭閃電擊中！德航班驚傳「自由落體」下墜 拋飛沒繫安全帶乘客7傷

鄭中基前助理遭爆「助蔡天鳳案被告離港被逮」　社交帳號狂曬大咖合照

MLB／注意音量！前田健太配球被聽光光 照樣2局無失分

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
前田健太先發2局被敲2安打、無失分，送出2次三振，卻因捕手失誤讓配球被打者聽光光。 路透社
前田健太先發2局被敲2安打、無失分，送出2次三振，卻因捕手失誤讓配球被打者聽光光。 路透社

雙城隊今天在春訓熱身賽以4：2擊敗光芒隊，日籍投手前田健太先發2局被敲2安打、無失分，送出2次三振，令人意外的是，他是在對手知道每顆配球的情況下完成此役登板。

前田2021年9月進行TJ韌帶置換手術，去年成績留白，本季尋求重返賽場，今天是他在春訓的第二場出賽，意外插曲是搭檔捕手沃特斯（Tony Wolters）所使用的PitchCom，似乎音量過大，在進場人數僅2500餘人的球場裡，打者清楚聽到每一顆配球。

雙城教頭波德利（Rocco Baldelli）表示，直到前田投完2局後，主審米勒（Brennan Miller）才告知他們，可以清楚從捕手的收訊設備聽到要投什麼球，因此趕緊調整了音量，僅前田一人的投球受到影響。

前田同樣渾然不知配球被聽光光，經由波德利告知後才知曉，波德利說：「我告訴他，投得好，順便跟你講，他們每一球都知道你要投什麼，前田只是笑笑。」波德利表示，「值得開心的是這件事發生在今天，而不是4月。」

雙城 米勒 光芒

延伸閱讀

MLB／光芒王牌春訓又傷 教頭：更有理由控管局數了

MLB／大谷翔平將暗號發送器藏左手 得意未被媒體發現

MLB／九局下裁判不加班！ 金鶯「捕手兼裁判」自判好壞球

MLB／旅美首季大獲好評 響尾蛇農場總管：林昱珉令人驚豔

相關新聞

MLB／注意音量！前田健太配球被聽光光 照樣2局無失分

雙城隊今天在春訓熱身賽以4：2擊敗光芒隊，日籍投手前田健太先發2局被敲2安打、無失分，送出2次三振，令人意外的是，他是在...

MLB／光芒王牌春訓又傷 教頭：更有理由控管局數了

去年只投2場，本季力拼強勢回歸的光芒隊王牌葛拉斯諾（Tyler Glasnow），春訓階段卻傳出壞消息，他在練習時遭遇腹斜肌傷勢，預計將缺席約六至八週。 據MLB官網報導，去年季末才從TJ手術復

MLB／怪奇受傷案例再+1 教士馬斯葛洛夫不慎被壺鈴砸傷

除了場上受傷以外，MLB球星進入傷兵名單方式百百種，今天又新增一怪奇案例，有機會投教士隊開幕戰先發的馬斯葛洛夫（Joe Musgrove），竟然在使用壺鈴重訓時誤傷自己，將缺席數周，確定無法趕上開季。

MLB／捕手讚指叉「噁心」 藤浪晉太郎首秀飆3K也有3保送

本季加入運動家隊的藤浪晉太郎，在今日迎來春訓熱身賽首秀。兩局的投球中，有3次三振、3保送的表現，充分展現出了「浪速達比修有」的特色。 首局，藤浪晉太郎用97~98英哩（約156~158公里）速球

MLB／綁住馬恰多後 教士老闆霸氣喊話：很快會有冠軍遊行

教士在砸重金與馬恰多（Manny Machado）簽下11年3億5000萬美元驚人的延長合約後，確定綁住他到41歲，老闆賽德勒（Peter Seidler）就霸氣直言：「我們很快會有冠軍遊行。」

MLB／大谷翔平將暗號發送器藏左手 得意未被媒體發現

同世代的2大日本強投大谷翔平、藤浪晉太郎今天在美職熱身賽先發對決。大谷翔平為了加快節奏，首次在左手上臂內側使用暗號發送器...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦