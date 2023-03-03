中職／樂天女孩進軍大聯盟 為大都會台灣日表演
大聯盟「大都會台灣日」（Mets Taiwan Day）邁入第18屆，今年8月27日將在美國紐約花旗球場盛大登場，樂天桃猿隊所屬啦啦隊「樂天女孩」受邀參與，成為首支前往大聯盟的台灣職棒啦啦隊，完成美日韓職棒邀請表演大滿貫。
樂天女孩由隊長籃籃領軍，帶領Yuri、林襄、孟潔、苡萱及雅涵，將在美國紐約以球會友，帶來精彩的表演，透過棒球連結台灣與世界，讓更多人知道台灣精神。
「樂天女孩是台灣首屈一指的啦啦隊，不僅高人氣而且親和力十足，相信能夠帶來正港的台灣應援精神，讓台灣日更加精采。」大都會隊亞洲市場負責人王偉成表示。
樂天桃猿領隊浦韋青對於此次表演樂觀其成，「台灣獨特的啦啦隊應援文化是世界僅有，也成為應援經濟，感謝大都會隊的邀請，這樣的國際交流能夠讓更多人認識台灣的棒球和樂天女孩，非常有意義。」
樂天女孩隊長籃籃難掩興奮之情，「很開心能夠受邀前往紐約大都會隊表演，這是我生平第一次去美國，沒想到第一次去就要幹大事，哈哈！感謝樂天球團跟大都會隊給我們這次機會，我們超級期待，我們也會帶來最精彩的表演，一定會讓大家耳目一新，為台爭光啦！」
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