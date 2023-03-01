MLB／光芒王牌春訓又傷 教頭：更有理由控管局數了

去年只投2場，本季力拼強勢回歸的光芒隊王牌葛拉斯諾（Tyler Glasnow），春訓階段卻傳出壞消息，他在練習時遭遇腹斜肌傷勢，預計將缺席約六至八週。

據MLB官網報導，去年季末才從TJ手術復出並出賽2場的光芒王牌葛拉斯諾，今日在牛棚僅投六球後便出現不適，在場的隊友斯普林斯（Jeffrey Springs）說，「我在旁邊看投打練習，結果看到他走下來。這感覺糟透了，尤其是他才剛經歷完韌帶移植手術。」

經MRI檢查後，葛拉斯諾的傷勢確認為腹斜肌二級緊繃，光芒總教練凱許（Kevin Cash）表示還必須觀察，「人員回報的都有些微不同，但根據首席運動訓練師，我們最好在十天後重新評估狀況。」不過根據經驗，他至少得休息6至8周。

葛拉斯諾至少會缺席三次先發，可能會由奇里諾斯（Yonny Chirinos）、帕提諾（Luis Patino）填補，而弗萊明（Josh Fleming）、布萊德利（Taj Bradley）也是人選。對於這些選項，凱許說：「制服組給了我們很多選擇，他們不會也不需要取代葛拉斯諾，我賭他很快就會回來，而這些人也能幫助球隊。」

值得一提的是凱許還不忘虧一下自家王牌，由於葛拉斯諾再次受傷，讓他更有理由能控管他的投球局數，「這樣他就不會在五局被換投時對我大吼大叫了！」

葛拉斯諾七年的MLB生涯，單季從未先發超過14場，在光芒這五年裡，他防禦率是出色的3.05，為球隊貢獻17勝9負。