MLB／怪奇受傷案例再+1 教士馬斯葛洛夫不慎被壺鈴砸傷

除了場上受傷以外，MLB球星進入傷兵名單方式百百種，今天又新增一怪奇案例，有機會投教士隊開幕戰先發的馬斯葛洛夫（Joe Musgrove），竟然在使用壺鈴重訓時誤傷自己，將缺席數周，確定無法趕上開季。

根據MLB官網記者指出，馬斯葛洛夫是在美國時間週一於重訓室訓練時，不慎讓壺鈴砸傷自己腳，造成左腳大拇指骨折。教士總教練梅爾文（Bob Melvin）則立即表示，馬斯葛洛夫並沒有明確的回歸時程，「這很難預測，最少需要幾個禮拜。」

若馬斯葛洛夫錯過開季，原先以他、達比修有、史奈爾（Blake Snell）的教士三本柱輪值將缺一角。事實上在教士日前簽下瓦卡（Michael Wacha）後，原本計畫要使用六人輪值，如今勢必得重新規劃，對此，梅爾文說：「我們可能會隨著春訓進行，做出最後決定，如果有投手冒出頭，則可以繼續維持（六人輪值），或放一個長中繼在牛棚，然後改成五人輪值。」

馬斯葛洛夫上季投出生涯年，先發30場繳出優異的2.93防禦率，拿下10勝7負，並首次入選明星賽，季後賽表現也同樣穩定，是教士本季開幕戰先發的頭號人選，只是離奇受傷讓球隊必須重擬策略，以應付開季25天24場的賽程。