MLB／怪奇受傷案例再+1 教士馬斯葛洛夫不慎被壺鈴砸傷

除了場上受傷以外,MLB球星進入傷兵名單方式百百種,今天又新增一怪奇案例,有機會投教士隊開幕戰先發的馬斯葛洛夫(Joe Musgrove),竟然在使用壺鈴重訓時誤傷自己,將缺席數周,確定無法趕上開季。

根據MLB官網記者指出,馬斯葛洛夫是在美國時間週一於重訓室訓練時,不慎讓壺鈴砸傷自己腳,造成左腳大拇指骨折。教士總教練梅爾文(Bob Melvin)則立即表示,馬斯葛洛夫並沒有明確的回歸時程,「這很難預測,最少需要幾個禮拜。」

若馬斯葛洛夫錯過開季,原先以他、達比修有、史奈爾(Blake Snell)的教士三本柱輪值將缺一角。事實上在教士日前簽下瓦卡(Michael Wacha)後,原本計畫要使用六人輪值,如今勢必得重新規劃,對此,梅爾文說:「我們可能會隨著春訓進行,做出最後決定,如果有投手冒出頭,則可以繼續維持(六人輪值),或放一個長中繼在牛棚,然後改成五人輪值。」

馬斯葛洛夫上季投出生涯年,先發30場繳出優異的2.93防禦率,拿下10勝7負,並首次入選明星賽,季後賽表現也同樣穩定,是教士本季開幕戰先發的頭號人選,只是離奇受傷讓球隊必須重擬策略,以應付開季25天24場的賽程。

“Minimum of a couple weeks,” before Musgrove can throw again, Bob Melvin says. Considering he’d have to build back up, that puts Musgrove’s Opening Day roster status in some serious doubt.