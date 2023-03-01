快訊

大陸入境檢疫再放寬！允許17國以快篩替代PCR 台灣不在列

MLB／怪奇受傷案例再+1 教士馬斯葛洛夫不慎被壺鈴砸傷

聯合新聞網／ 綜合報導
馬斯葛洛夫有可能將錯過開季。 美聯社
馬斯葛洛夫有可能將錯過開季。 美聯社

除了場上受傷以外，MLB球星進入傷兵名單方式百百種，今天又新增一怪奇案例，有機會投教士隊開幕戰先發的馬斯葛洛夫（Joe Musgrove），竟然在使用壺鈴重訓時誤傷自己，將缺席數周，確定無法趕上開季。

根據MLB官網記者指出，馬斯葛洛夫是在美國時間週一於重訓室訓練時，不慎讓壺鈴砸傷自己腳，造成左腳大拇指骨折。教士總教練梅爾文（Bob Melvin）則立即表示，馬斯葛洛夫並沒有明確的回歸時程，「這很難預測，最少需要幾個禮拜。」

若馬斯葛洛夫錯過開季，原先以他、達比修有、史奈爾（Blake Snell）的教士三本柱輪值將缺一角。事實上在教士日前簽下瓦卡（Michael Wacha）後，原本計畫要使用六人輪值，如今勢必得重新規劃，對此，梅爾文說：「我們可能會隨著春訓進行，做出最後決定，如果有投手冒出頭，則可以繼續維持（六人輪值），或放一個長中繼在牛棚，然後改成五人輪值。」

馬斯葛洛夫上季投出生涯年，先發30場繳出優異的2.93防禦率，拿下10勝7負，並首次入選明星賽，季後賽表現也同樣穩定，是教士本季開幕戰先發的頭號人選，只是離奇受傷讓球隊必須重擬策略，以應付開季25天24場的賽程。

美國 骨折

相關新聞

MLB／想拚100哩變98哩 大谷翔平期待參加經典賽

美職日籍二刀流好手大谷翔平春訓熱身賽初登板，投了2.1局沒有掉分，最快球速更來到98哩，為接下來返日參加經典賽做好準備，...

MLB／捕手讚指叉「噁心」 藤浪晉太郎首秀飆3K也有3保送

本季加入運動家隊的藤浪晉太郎，在今日迎來春訓熱身賽首秀。兩局的投球中，有3次三振、3保送的表現，充分展現出了「浪速達比修有」的特色。 首局，藤浪晉太郎用97~98英哩（約156~158公里）速球

MLB／大谷翔平將暗號發送器藏左手 得意未被媒體發現

同世代的2大日本強投大谷翔平、藤浪晉太郎今天在美職熱身賽先發對決。大谷翔平為了加快節奏，首次在左手上臂內側使用暗號發送器...

MLB／九局下裁判不加班！ 金鶯「捕手兼裁判」自判好壞球

春訓比賽出現怪象，九局上半結束，主隊海盜隊以7：4領先金鶯隊，照理說，比賽已然結束，但接下來不僅迎來了九局下半，甚至還出現沒有裁判的情景。 根據《The Baltimore Banner》報導，

MLB／怪奇受傷案例再+1 教士馬斯葛洛夫不慎被壺鈴砸傷

除了場上受傷以外，MLB球星進入傷兵名單方式百百種，今天又新增一怪奇案例，有機會投教士隊開幕戰先發的馬斯葛洛夫（Joe Musgrove），竟然在使用壺鈴重訓時誤傷自己，將缺席數周，確定無法趕上開季。

MLB／綁住馬恰多後 教士老闆霸氣喊話：很快會有冠軍遊行

教士在砸重金與馬恰多（Manny Machado）簽下11年3億5000萬美元驚人的延長合約後，確定綁住他到41歲，老闆賽德勒（Peter Seidler）就霸氣直言：「我們很快會有冠軍遊行。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦