MLB／捕手讚指叉「噁心」 藤浪晉太郎首秀飆3K也有3保送

聯合新聞網／ 綜合報導
藤浪晉太郎本場比賽主投兩局無失分。 路透社
藤浪晉太郎本場比賽主投兩局無失分。 路透社

本季加入運動家隊的藤浪晉太郎，在今日迎來春訓熱身賽首秀。兩局的投球中，有3次三振、3保送的表現，充分展現出了「浪速達比修有」的特色。

首局，藤浪晉太郎用97~98英哩（約156~158公里）速球，以及被搭檔捕手格利爾斯（Shea Langeliers）以「噁心」形容的指叉球，解決三名打者，總計只用13球。

到了第二局，藤浪過往為人詬病的控球問題浮現，不僅用保送將開局三名打者全數送上壘，面對卡貝吉（Trey Cabbage）的打席更連續丟出四顆壞球。不過，他在暫停過後立刻重整狀態，先投出一計三振，又製造雙殺，成功下庄、結束投球任務。

藤浪兩局總計三個三振、保送，一分未丟，賽後他說：「我在首局感覺非常好，但在第二局想要做的太多，投球有點失去控制，但在中段重拾感覺。」而對於決勝武器指叉球，他則希望也可以把它用在搶好球數。

由於該場比賽，天使派出大谷翔平登板，促成「甲子園對決」重現，使得現場有多達四十餘名日媒到場，但藤浪並不緊張，「這只是場春訓賽，我知道日本球迷很期待我們對決，這場比賽應該帶給他們很多樂趣。」

球季開打後，運動家30號就將與天使進行三連戰，屆時有機會看到藤浪與大谷正式對決畫面。

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