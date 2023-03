MLB／捕手讚指叉「噁心」 藤浪晉太郎首秀飆3K也有3保送

本季加入運動家隊的藤浪晉太郎,在今日迎來春訓熱身賽首秀。兩局的投球中,有3次三振、3保送的表現,充分展現出了「浪速達比修有」的特色。

首局,藤浪晉太郎用97~98英哩(約156~158公里)速球,以及被搭檔捕手格利爾斯(Shea Langeliers)以「噁心」形容的指叉球,解決三名打者,總計只用13球。

到了第二局,藤浪過往為人詬病的控球問題浮現,不僅用保送將開局三名打者全數送上壘,面對卡貝吉(Trey Cabbage)的打席更連續丟出四顆壞球。不過,他在暫停過後立刻重整狀態,先投出一計三振,又製造雙殺,成功下庄、結束投球任務。

藤浪兩局總計三個三振、保送,一分未丟,賽後他說:「我在首局感覺非常好,但在第二局想要做的太多,投球有點失去控制,但在中段重拾感覺。」而對於決勝武器指叉球,他則希望也可以把它用在搶好球數。

由於該場比賽,天使派出大谷翔平登板,促成「甲子園對決」重現,使得現場有多達四十餘名日媒到場,但藤浪並不緊張,「這只是場春訓賽,我知道日本球迷很期待我們對決,這場比賽應該帶給他們很多樂趣。」

球季開打後,運動家30號就將與天使進行三連戰,屆時有機會看到藤浪與大谷正式對決畫面。

Highlights from Shintaro Fujinami's first official start! Ran his fastball up to 97 mph with splitters up to 92. Mixed in a some sliders but often missed high and armside with them, and also saw two curveballs. Final line: 2 IP, 1 H, 0 R, 3 BB, 3 K. pic.twitter.com/2sRh9iulzm