MLB／綁住馬恰多後 教士老闆霸氣喊話：很快會有冠軍遊行

教士在砸重金與馬恰多（Manny Machado）簽下11年3億5000萬美元驚人的延長合約後，確定綁住他到41歲，老闆賽德勒（Peter Seidler）就霸氣直言：「我們很快會有冠軍遊行。」

上賽季擊敗分區龍頭道奇隊，最後闖入國聯冠軍賽才遭費城人隊淘汰的教士，在這個休賽季的操作撒錢沒有極限！先在自由市場起跑沒多久就搶下明星內野手波賈茲（Xander Bogaerts），隨後又與達比修有及馬恰多簽下兩張破億美元的延長合約，綁住核心主力，春訓前又以以4年約簽下前紅襪先發右投瓦卡，被美媒形容是「精明的搶劫」，預計未來這幾年都會是奪冠熱門。

根據《theScore》報導，對於球隊陣容，教士老闆賽德勒不諱言地說道，教士很有機會拿下冠軍，很快就會有冠軍遊行，「經營球隊就是來奪冠的，我們去年和這個目標非常接近。有很多人說：『嘿，教士很有看頭』！相信一年後，棒球之神會眷顧聖地牙哥教士，我們將能上街遊行。」

而甫簽下長約的馬恰多也有同樣願景，「我和家人將為這支球隊做很多事情，並期望可以為這個城市帶來渴望且奮鬥已久的冠軍。」

教士這賽季薪資總額預計將達到2.55億美元，為聯盟第三高，僅落後給紐約雙雄，洋基以及大都會隊。