MLB／九局下裁判不加班！ 金鶯「捕手兼裁判」自判好壞球

春訓比賽出現怪象，九局上半結束，主隊海盜隊以7：4領先金鶯隊，照理說，比賽已然結束，但接下來不僅迎來了九局下半，甚至還出現沒有裁判的情景。

根據《The Baltimore Banner》報導，這場美國時間週二的春訓熱身賽中，在比賽理應結束情況下，金鶯投手戈梅茲（Ofreidy Gomez）仍登板投球，這是因為總教練海德（Brandon Hyde）希望投手能在這場比賽中進行調整，「我們被告知可以在春訓中繼續進行九局下半。」對手海盜總教練薛爾頓（Derek Shelton）也表示，海德在八局時向他提出這個點子，自己也同意了。

至於為何裁判不在場上，海德說：「我猜主裁判費爾柴爾德（Chad Fairchild）以為我們不能（繼續打九局下）。」雖然聯盟發言人對這詭異情況尚未對外說明，但裁判的確不一定要待在場上，畢竟正規比賽已經結束了。

有趣的是，在這個多出來的九局下，由金鶯捕手韓德利（Maverick Handley）「球員兼裁判」判斷好壞球，更出現了「自己移手套後判好球」的情況，讓外國社群《Céspedes Family BBQ》笑道，「很喜歡韓德利獎勵自己移手套，是我也會這麼做。」

多出來的九局下並沒有影響賽果，海盜最終仍以7：4戰勝金鶯。