MLB／九局下裁判不加班！ 金鶯「捕手兼裁判」自判好壞球

春訓比賽出現怪象,九局上半結束,主隊海盜隊以7:4領先金鶯隊,照理說,比賽已然結束,但接下來不僅迎來了九局下半,甚至還出現沒有裁判的情景。

根據《The Baltimore Banner》報導,這場美國時間週二的春訓熱身賽中,在比賽理應結束情況下,金鶯投手戈梅茲(Ofreidy Gomez)仍登板投球,這是因為總教練海德(Brandon Hyde)希望投手能在這場比賽中進行調整,「我們被告知可以在春訓中繼續進行九局下半。」對手海盜總教練薛爾頓(Derek Shelton)也表示,海德在八局時向他提出這個點子,自己也同意了。

至於為何裁判不在場上,海德說:「我猜主裁判費爾柴爾德(Chad Fairchild)以為我們不能(繼續打九局下)。」雖然聯盟發言人對這詭異情況尚未對外說明,但裁判的確不一定要待在場上,畢竟正規比賽已經結束了。

有趣的是,在這個多出來的九局下,由金鶯捕手韓德利(Maverick Handley)「球員兼裁判」判斷好壞球,更出現了「自己移手套後判好球」的情況,讓外國社群《Céspedes Family BBQ》笑道,「很喜歡韓德利獎勵自己移手套,是我也會這麼做。」

多出來的九局下並沒有影響賽果,海盜最終仍以7:4戰勝金鶯。

gotta love @MaverickHandley rewarding his own framing. I'd do the same thing https://t.co/RXSuIGOk5q pic.twitter.com/w5B75Who1F