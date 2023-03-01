MLB／想拚100哩變98哩 大谷翔平期待參加經典賽

美職日籍二刀流好手大谷翔平春訓熱身賽初登板，投了2.1局沒有掉分，最快球速更來到98哩，為接下來返日參加經典賽做好準備，大谷翔平說：「我很期待。」

「我今天的目標設感受每個球種，而我也有做到。」大谷翔平表示：「球路大部分感覺都不錯，所以我很滿意，不過還是第一場實戰，所以我原本想說先投到95哩，有達到後第二局想挑戰100哩，但有98哩也很滿意了。」

大谷今天在對運動家之戰登板，原本設定投2局，但因用球數精簡又多面對2名打者，最終34球投了2.1局，有2次三振、2次四壞保送，沒有被敲任何一支安打。

大谷翔平將原本預計登板日提前一天，好讓他在回到日本後多一天適應時差，他預計將加入日本隊參加在3月9日於東京巨蛋舉行的世界棒球經典賽。

大谷翔平還不確定自己會在哪一場登板，「但我很期待，等我到那裡之後就會知道自己有多期待，尤其是上一屆我因為受傷沒辦法參加。」2017年經典賽大谷因腳踝傷勢辭退。

這次熱身賽登板，大谷另一個任務是適應大聯盟的「投球計時器」節奏，由於經典賽無此限制，加上日本隊順利的話可能打到3月21日，代表投手大谷適應的機會不多，而他去年球季又是天使隊投球節奏前幾慢的球員。

大谷表示，自己會透過「PitchCom」系統跟捕手溝通球種，節省時間，「規則這對大家來說都一樣，大家都需要適應，我目前感覺沒問題，是比過去有點緊湊，但只要能掌握比賽，我就沒問題。」