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MLB／與藤浪晉太郎同場飆火球 大谷翔平專心投球沒注意
美職日籍二刀流好手大谷翔平春訓熱身賽初登板，與運動家隊同梯藤浪晉太郎一同亮相，大谷投了2.1局沒有掉分，最快球速更來到98哩，藤浪則是2局無失分，有3次三振也有3次保送。
大谷今天在對運動家之戰登板，原本設定投2局，但因用球數精簡又多面對2名打者，在保送諾達（Ryan Noda）後退場，最終34球投了2.1局，有2次三振、2次四壞保送，沒有被敲任何一支安打。
今年轉戰美職的藤浪晉太郎生涯首度在大聯盟熱身賽登板，開局就用招牌指叉球三振掉佛列契（David Fletcher），接著又被敲安，但很快連抓2個出局數回穩，第2局遇到大危機，連續保送3人形成滿壘，但他用三振加上雙殺化解攻勢。
藤浪晉太郎總計2局被敲1安，三振、保送各3次，沒有掉分，最快球速在97哩，只不過大谷今天沒當打者，兩人未能正面對決。
大谷翔平表示，自己不是打者，所以沒有太關注藤浪的投球，「我是那種換局不會看對方投手的人，今天也是這樣，所以對他的球種沒有太多印象，比賽時自己站上打擊區應該會有不同感想，很期待。」
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