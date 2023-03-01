MLB／大谷翔平將暗號發送器藏左手 得意未被媒體發現

同世代的2大日本強投大谷翔平、藤浪晉太郎今天在美職熱身賽先發對決。大谷翔平為了加快節奏，首次在左手上臂內側使用暗號發送器，賽後還有點得意沒被美國媒體發現。

大谷翔平春訓首次先發投球，今天在亞利桑那州客場對奧克蘭運動家先發，用34球投2.1局，最快球速98英里（157公里），三振2次、保送2次，沒有失分。

這場投完，他今晚將搭機回日本向國家隊報到，備戰世界棒球經典賽。日本隊3月9日首戰中國隊。

日本隊如果一路打到冠軍賽，大谷翔平將離開天使隊一直到3月22日。天使教練團已經與日本國家隊保持聯繫，大谷翔平一打完經典賽，回歸母隊就要投3月30日大聯盟開幕戰先發。

今天這場比賽是大谷翔平今年春訓第一次投球，媒體關注他適應大聯盟新規定「壘上無人15秒、壘上有人20秒」投球準備時間限制的情形。他在2.1局的投球中適應良好，沒有超時違規而被判壞球。

大谷翔平為了加快節奏，首次在身上戴了電子暗號發射器（PitchCom）讓他可以按鍵向捕手下達配球。賽後，美國媒體好奇他把暗號發射器戴在哪裡，他故作神秘笑說「我看你還是不知道比較好」。

大谷翔平向日本媒體表示，他把PitchCom戴在左手上臂內側。大聯盟去年各隊普遍使用PitchCom，大多捕手下達配球，投手從帽子裡聽語音。今年為了配合加快比賽節奏的新規定，投手也開始戴PitchCom，用按鍵回應捕手，省去搖頭、點頭時間。

大谷翔平所屬的洛杉磯天使隊在這場熱身賽以11比5擊敗奧克蘭運動家。比賽一大焦點是新加入運動家隊的藤浪晉太郎首場先發。藤浪晉太郎從高中以來一路與大谷翔平並列日本棒壇的新世代強投。

藤浪晉太郎與大谷翔平都是在2012年選秀會進入日本職棒，2013年展開職業生涯。有別於大谷翔平投打雙修「二刀流」，藤浪晉太郎專攻投手，效力阪神虎隊10年之後，今年首次挑戰美國大聯盟。

兩人上次同場對決是在2014年日本職棒熱身賽，同年明星賽再度碰頭，互飆火球。

藤浪晉太郎在大聯盟熱身賽的首次亮相，投2局送出3次三振、3次四壞保送，沒有失分。第2局一開始，藤浪晉太郎控球失準，連續送出3個四壞保送，但他靠著三振、雙殺化解滿壘危機。