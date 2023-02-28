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MLB／黃暐傑本季大聯盟熱身賽初亮相 中繼1局無失分

中央社／ 台北28日電
黃暐傑。 中央社(資料照)
黃暐傑。 中央社(資料照)

美國職棒匹茲堡海盜隊台灣投手黃暐傑本季受邀參與大聯盟春訓，今天在大聯盟熱身賽登板，是在熱身賽首度亮相，在7局上投1局被敲出1支安打，送出1次三振沒有掉分。

海盜隊今天對上費城人隊的熱身賽，黃暐傑在7局上登板，讓連2棒擊出滾地球出局，接著雖然被敲出安打，不過最後送出三振。總計黃暐傑後援1局沒有失分，最快球速94.2英里（約151.6公里），最終海盜隊以7比9落敗。

黃暐傑曾在2019年效力遊騎兵隊期間升上大聯盟，成為史上第15名登上大聯盟的台灣球員。黃暐傑去年在巨人隊3A投23場（13場先發），戰績3勝2敗、防禦率4.40。

黃暐傑去年底透過規則五選秀從巨人隊轉戰海盜隊，海盜隊本季春訓邀請黃暐傑參與大聯盟春訓。

黃暐傑 海盜 大聯盟

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