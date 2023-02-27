MLB／小葛雷諾連兩戰開轟 官網盛讚「有些事永遠不變」

藍鳥隊在大聯盟熱身賽前兩戰，明星一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）火力全開，對海盜、洋基隊之戰都轟出兩分砲，大聯盟官網用「有些事永遠不會改變」形容他的砲管。

小葛雷諾昨天在客場對海盜之戰轟出423英尺大號全壘打，幫助藍鳥9：7獲勝，今天回到主場對戰洋基隊，5局下面對波曼（Matt Bowman），又揮出401英尺兩分砲，一度拉近比數，但藍鳥終場5：9落敗。

小葛雷諾在熱身賽兩戰合計5打數2安打、攻下4分打點，他說：「不管隊上練球還是熱身賽，就是全力備戰新球季。」

世界棒球經典賽倒數，多明尼加陣容不輸美國，最近賭盤封王看好度甚至在參賽20隊排名第1，小葛雷諾將和馬恰多（Manny Machado）、索托（Juan Soto）、狄佛斯（Rafael Devers）、潘尼亞（Jeremy Pena）、羅德里奎茲（Julio RodrIguez）共組黃金打線，另在投手群也由去年國聯塞獎得主阿坎塔拉（Sandy Alcantara）領軍，整體評價很高。

多明尼加在過去4屆經典賽兩度晉級4強，2006年首屆排名第4，2013年奪下冠軍，也粉碎日本3連霸美夢，但2017年又在8強賽遭淘汰，今年和波多黎各、委內瑞拉、以色列、尼加拉瓜分在D組，將在3月12日首戰委內瑞拉。