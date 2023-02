MLB／薛則27秒三振打者 大都會6：3逆轉國民

大都會隊於今天熱身賽對上國民隊,最終以6:3戰勝對手,其中,薛則(Max Scherzer)在開局有效率的投球格外引人注目。

這場比賽,大都會由薛則主投,國民則由葛雷(Josiah Gray)先發。

首局,兩邊投手皆演出三上三下,但國民打線於二局上率先發難,靠著亞當斯(Matt Adams)、查維斯(Michael Chavis)、寇爾(Alex Call)的連續安打拿下一分,並持續攻占二三壘。不過,薛則面對危機重拾王牌本色,一連賞給國民打線三連K,成功下庄。

大都會打線先在四局下取得兩分超前,又在七局下、被國民追平後,再次打下一分超前比數,之後又於八局下灌下三分保險分,不僅幫薛則逃過敗投責任,也讓球隊終場以6:3逆轉對手,拿下勝利。

主投兩局的薛則雖然下場時為敗戰投手,但五次三振的表現仍十分亮眼,另外,他在一局上面對梅內塞斯(Joey Meneses)時僅用27秒便投出三振的省時表現,也讓美媒不禁感嘆:「(打者)在面對薛則時完全沒時間思考,看起來像個不尋常且殘酷的懲罰。」

取得本場勝利後,大都會將在明日對上紅雀隊。

Max Scherzer ends his first inning of work with a strikeout that took 27 seconds.



Don't think anyone in baseball is better equipped to pitch with the clock. pic.twitter.com/pWEvw7PNnV