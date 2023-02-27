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MLB／薛則27秒三振打者 大都會6：3逆轉國民

聯合新聞網／ 綜合報導
薛則在今日兩局投球中失掉一分，為自責分。 路透社
薛則在今日兩局投球中失掉一分，為自責分。 路透社

大都會隊於今天熱身賽對上國民隊，最終以6：3戰勝對手，其中，薛則（Max Scherzer）在開局有效率的投球格外引人注目。

這場比賽，大都會由薛則主投，國民則由葛雷（Josiah Gray）先發。

首局，兩邊投手皆演出三上三下，但國民打線於二局上率先發難，靠著亞當斯（Matt Adams）、查維斯（Michael Chavis）、寇爾（Alex Call）的連續安打拿下一分，並持續攻占二三壘。不過，薛則面對危機重拾王牌本色，一連賞給國民打線三連K，成功下庄。

大都會打線先在四局下取得兩分超前，又在七局下、被國民追平後，再次打下一分超前比數，之後又於八局下灌下三分保險分，不僅幫薛則逃過敗投責任，也讓球隊終場以6：3逆轉對手，拿下勝利。

主投兩局的薛則雖然下場時為敗戰投手，但五次三振的表現仍十分亮眼，另外，他在一局上面對梅內塞斯（Joey Meneses）時僅用27秒便投出三振的省時表現，也讓美媒不禁感嘆：「（打者）在面對薛則時完全沒時間思考，看起來像個不尋常且殘酷的懲罰。」

取得本場勝利後，大都會將在明日對上紅雀隊。

大都會 薛則 MLB

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