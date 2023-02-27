MLB／崔維諾開局滿貫轟垮勇士 洋基一安打完封對手

洋基隊在今天熱身賽中兵分兩路。其中，與勇士隊比賽裡，球隊靠著投手群優異表現、崔維諾（Jose Trevino）滿壘適時一擊，終場以7：0獲得勝利。

本場比賽，史密特（Clarke Schmidt）為洋基掛帥先發，對上勇士的愛德（Bryce Elder）。

洋基打線開局便火力全開，包括「法官」賈吉（Aaron Judge）內野安打在內，一連三位打者敲出短程安打形成滿壘，之後，上場的崔維諾轟出一計飛越球場左外野的滿貫砲，將比數一口氣改寫為4：0。

除了打者外，洋基投手同樣發威，先發投手史密特主投兩局，對六名打者送出五次三振，一分未丟。後續上場的阿布瑞尤（Albert Abreu）、賈西亞（Deivi Garcia）等投手也力保不失，整場比賽只讓勇士打線揮出一支安打，再加上洋基打線於六局再添三分保險分，最終便以7：0完封對手。

結束一日兩戰賽程後，洋基將於美國時間27日對上老虎隊。