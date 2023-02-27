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MLB／熱身賽第1球就揮三壘打 大谷還要適應投球計時器

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平今天首度在熱身賽亮相，首局首打席就擊出「射牆」的三壘安打。 美聯社
大谷翔平今天首度在熱身賽亮相，首局首打席就擊出「射牆」的三壘安打。 美聯社

天使隊日本球星大谷翔平今天首次在大聯盟熱身賽亮相，首局首打席就揮出三壘打，也跑回全隊第1分，天使終場以7：0擊敗白襪隊，在亞歷桑納州「仙人掌聯盟」開賽2連勝。

天使昨天在客場以5：1擊敗水手隊，大谷未出賽，今天在主場首次上場，擔任先發3棒指定打擊，1局下面對白襪先發投手班克斯（Tanner Banks）投出的第1球就出棒，飛向中右外野全壘打牆，形成三壘安打。

這是天使全隊首安紀錄，差點就是陽春砲，大谷隨後也在瑞登（Anthony Rendon）安打護送下，攻下全場第1分。

天使打完前3局已經攻下7分，大谷2局下揮出游擊滾地球、3局下二壘滾地球，首場熱身賽3打數1安打，都在前幾球就果斷出棒，他強調不是刻意如此，而是看到好球就攻擊。

天使今天推出開幕戰預想打線，全場出現13支安打，瓦德（Taylor Ward）擔任開路先鋒，接著2到5棒是楚奧特（Mike Trout）、大谷、瑞登、瑞福洛（Hunter Renfroe），這5人都有長打表現，瓦德、楚奧特2局下都是二壘打，瑞登、瑞福洛3局下連轟全壘打。

大聯盟今年採用「投球計時器」新制，以免投手出手時消耗太多時間，大谷表示，身兼野手和投手任務，自己也在適應投球計時器，提前做好準備。

大谷在熱身賽首場投球任務是後天對運動家隊，將和日籍投手藤浪晉太郎硬碰硬。

天使 大聯盟 大谷翔平

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