MLB／旅美首季大獲好評 響尾蛇農場總管：林昱珉令人驚豔

曾被總教練林岳平稱作「經典賽遺珠」的旅美小將林昱珉，在上賽季繳出優異成績，被響尾蛇隊總管認定為「超乎預期」的新人。

林昱珉在2021年被響尾蛇以52.5萬美元（約台幣1610萬元）簽下，並於去年迎來完整賽季，他在新人聯盟表現優異，繳出2.35的防禦率，旋即升上1A。提升級後，林昱珉保持高檔表現，在賽季結束時總計56.1局的投球中以91個三振，獲得2.72防禦率，並在今年被MLB官網評為響尾蛇農場新秀第15名。

對於林昱珉毫不生澀的新人年，總管巴菲爾德（Josh Barfield）在《FanGraphs》採訪中表示，他的表現完全超出了球團預期，「原本只是計畫讓他在不同聯盟中適應職業生涯，沒想到他表現得很好；以一個初來乍到的新人來說，他令人驚艷，投球表現也超乎預期。」

進一步談到投球技能，巴菲爾德表示林昱珉有六個球種，但球團可能會削去一些，並稱讚他的變速球「相當優異」，速球也能達到93英里（約150公里）最後也說出對他的期望，「希望他的球速可以隨著身體素質一同提升。」

並未入選經典賽的林昱珉，前段時間已返美隨隊訓練，準備開始第二個旅美賽季。