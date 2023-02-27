MLB／教士砸3.5億美元綁住馬恰多 兩大里程碑數字過半

教士隊力拚隊史首座世界大賽冠軍，球團高層再度砸下重金，今天和明星三壘手馬恰多（Manny Machado）簽下11年3億5000萬美元驚人合約，這位超級球星將在聖地牙哥待到2033年球季結束，到時已經41歲。

教士曾在1984、1998年獲得國聯冠軍，從未在世界大賽封王，今天決定和馬恰多延長合約（原是2019到2028年、10年3億美元），新約內容換算台幣達107億2802萬元，總值成為大聯盟史上第4大合約，也是隊史新紀錄。

歷年合約總值最高是天使隊楚奧特（Mike Trout）12年4億2650萬美元，道奇隊貝茲（Mookie Betts）12年3億6500萬美元居次，洋基隊賈吉（Aaron Judge）9年3億6000萬美元排名第3。

馬恰多未來11季平均年薪將是3181萬8182美元，可能在教士結束生涯，今天未對合約發表評論，只說：「這是美好的一天，再過幾天我會變得更好。」

教士上個月和42歲老將克魯茲（Nelson Cruz）簽下1年100萬美元合約，馬恰多多次表達想和這位好友一樣，能在大聯盟長長久久，如今美夢成真，兩人也將在本屆世界棒球經典賽一起為多明尼加打拚。

馬恰多2012年從金鶯隊起步，生涯11年歷經道奇、教士，大聯盟官網指出，他已經累積283轟、1597支安打，在兩個最著名的里程碑（500轟、3000安）完成一半以上，而且從2014年球季至今從未進入傷兵名單。

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）最近在開訓記者會特別提到，球隊經濟差距成為令人擔憂的問題，教士處於第5小的市場，能否繼續維持鉅額薪資讓他質疑，今年球季確定賠錢。