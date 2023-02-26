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MiLB／李灝宇大聯盟春訓首戰 1保送1得分

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台灣「怪力男」李灝宇。 截圖自球隊官方推特
台灣「怪力男」李灝宇。 截圖自球隊官方推特

旅美小將李灝宇首次體驗大聯盟春訓，美職大聯盟費城人隊今天進行熱身賽雙重賽，對洋基隊之戰李灝宇替補上場，1保送、跑回1分，費城人隊最終也以7：4擊敗洋基隊。

李灝宇首次在大聯盟熱身賽上場，在6局上接替哈里森（Josh Harrison）守二壘、打第6棒，6局上洋基首名打者包爾斯（Jake Bauers）馬上就將球打到李灝宇管區，他也順利完成刺殺。

7局下1出局、二壘有人時輪到李灝宇打擊，面對史諾頓（DJ Snelten）時選到保送上壘，費城人隊此局2出局後靠觸身形成滿壘，接著保送、失誤得到2分，李灝宇也回到本壘。

李灝宇去年從新人聯盟、1A一路升到高階1A，整季打擊率2成84，9轟敲出53分打點，近日更被大聯盟官網評選為費城人隊最佳新秀打者。

費城人 大聯盟 洋基 李灝宇

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