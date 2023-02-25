MLB／大谷怪力全壘打擊中場外休旅車 受害者：怎麼能轟到這
日籍二刀流球星大谷翔平目前仍在天使隊春訓基地，今天他練打時再度展現怪力，頻頻將球轟出全壘打牆外，其中有一球還直擊場外的休旅車。
根據日媒《Full-Count》報導，大谷翔平今天打擊練習，31次擊球，敲出15轟，還一度連續敲出7轟，更誇張的是有3球打到外野停車場，有一球還砸中場外的休旅車。
エンゼルス・大谷翔平選手⚾️— Full-Count MLB取材班 (@fullcountmlbc2) 2023年2月24日
フリー打撃で驚愕のアーチショー🔥
31スイングで7連発を含む15本の柵越え😵
右中間後方のトラックに直撃したそうです😱 pic.twitter.com/5op8dlXGUM
現場記者形容，在場所有人都在盯著那顆球，身旁的隊友瑞福洛（Hunter Renfroe）一臉不可置信，忍不住說出「Oh my god」，下一秒就傳出巨響，擊中場外一台綠色休旅車。根據日媒報導，這球的飛行距離預計有492.1英呎。
愛車慘遭擊中的車主正好是工作人員，他苦笑表示，「真的嚇一大跳，球打到車頂，怎麼有人能把球打到這裡。」
#大谷翔平 選手、パワー発揮のフリー打撃💪— 山田結軌⚾️ｻﾝｽﾎﾟMLB記者🇺🇸野球大好き😍 (@YamadaSANSPO) February 24, 2023
7本連続含む31スイング中、15本のオーバーフェンス☄️
選手と関係者の駐車場まで飛ばす推定150メートル飛ばす1本も😳
ボールは弾んで、スタッフの車の屋根を直撃したとのこと💥弾んだボールは他の車の荷台に乗っかったと思われます(写真２枚目)… https://t.co/gtzeb2yECg pic.twitter.com/uIbiv0qSfI
エンゼルス・大谷翔平選手と陽気な仲間たち⚾️— Full-Count MLB取材班 (@fullcountmlbc2) February 20, 2023
デトマーズ投手は大谷選手の大胸筋をタッチ😳
大谷選手はサンドバル投手の髭を引っ張り…😎
スアレス投手は…
先発4人衆みんな“クソガキ”ですね🤣 pic.twitter.com/xwPOsJB4AI
こちらが #エンゼルス #大谷翔平 選手がぶち当てた右中間後方の駐車場のピックアップトラックです。この荷台の上で打球が弾みました。飛びすぎ‼️😲@Angels @samuraijapan_pr @WBCBaseball pic.twitter.com/iZJOQuTbnK— 柳原直之 スポニチMLB担当 Naoyuki Yanagihara SPORTS NIPPON (@sponichi_yanagi) February 24, 2023
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