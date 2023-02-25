MLB／大谷怪力全壘打擊中場外休旅車 受害者：怎麼能轟到這

日籍二刀流球星大谷翔平目前仍在天使隊春訓基地，今天他練打時再度展現怪力，頻頻將球轟出全壘打牆外，其中有一球還直擊場外的休旅車。

根據日媒《Full-Count》報導，大谷翔平今天打擊練習，31次擊球，敲出15轟，還一度連續敲出7轟，更誇張的是有3球打到外野停車場，有一球還砸中場外的休旅車。

現場記者形容，在場所有人都在盯著那顆球，身旁的隊友瑞福洛（Hunter Renfroe）一臉不可置信，忍不住說出「Oh my god」，下一秒就傳出巨響，擊中場外一台綠色休旅車。根據日媒報導，這球的飛行距離預計有492.1英呎。

愛車慘遭擊中的車主正好是工作人員，他苦笑表示，「真的嚇一大跳，球打到車頂，怎麼有人能把球打到這裡。」