MLB／「蛋價都漲多少了？」 馬洽多曝拒續約教士原因

教士隊明星三壘手馬恰多(Manny Machado)日前表示將會行使權利,跳脫3億美元的合約。儘管教士加碼5年1.05億美元(約新台幣32億)續約,也被他拒絕。他也在節目上透露因為全球物價通貨膨脹太快,才讓他想簽一張大肥約,他也舉例,「你看蛋價現在都多少了?」

根據美媒《Bleacher Report》報導,美國通膨計算器指出,馬恰多在2019年開季簽下10年3億美元肥約的時候,1打A級大蛋價格為1.4美元(當時換算約新台幣37.8元),現在上漲一倍多,達2.86美元(約87.8元)。

馬恰多表示:「這就是在商言商,市場這5年來已經變了。我們不講棒球,就看現實世界,蛋價現在都多少了?這就是生活,很多事都會變,市場也在變,不是嗎?」

