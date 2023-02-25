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MLB／「蛋價都漲多少了？」 馬洽多曝拒續約教士原因
教士隊明星三壘手馬恰多（Manny Machado）日前表示將會行使權利，跳脫3億美元的合約。儘管教士加碼5年1.05億美元（約新台幣32億）續約，也被他拒絕。他也在節目上透露因為全球物價通貨膨脹太快，才讓他想簽一張大肥約，他也舉例，「你看蛋價現在都多少了？」
根據美媒《Bleacher Report》報導，美國通膨計算器指出，馬恰多在2019年開季簽下10年3億美元肥約的時候，1打A級大蛋價格為1.4美元（當時換算約新台幣37.8元），現在上漲一倍多，達2.86美元（約87.8元）。
馬恰多表示：「這就是在商言商，市場這5年來已經變了。我們不講棒球，就看現實世界，蛋價現在都多少了？這就是生活，很多事都會變，市場也在變，不是嗎？」
Manny Machado sheds some light on his opt out decision— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) February 24, 2023
"The market has changed in five years... The price of eggs is how much?" (via @BenAndWoods) pic.twitter.com/pKVoILf7N2
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