快訊

獨／教部令大學吸菸區3月起全撤出 再設菸害舉報窗口

中山與高雄大學合併為何擱置4年 關鍵卡在醫學院

疑操作不慎 男子遭翻覆堆高機壓住 救出已無生命跡象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／「蛋價都漲多少了？」 馬洽多曝拒續約教士原因

聯合新聞網／ 綜合報導
馬恰多。 法新社
馬恰多。 法新社

教士隊明星三壘手馬恰多（Manny Machado）日前表示將會行使權利，跳脫3億美元的合約。儘管教士加碼5年1.05億美元（約新台幣32億）續約，也被他拒絕。他也在節目上透露因為全球物價通貨膨脹太快，才讓他想簽一張大肥約，他也舉例，「你看蛋價現在都多少了？」

根據美媒《Bleacher Report》報導，美國通膨計算器指出，馬恰多在2019年開季簽下10年3億美元肥約的時候，1打A級大蛋價格為1.4美元（當時換算約新台幣37.8元），現在上漲一倍多，達2.86美元（約87.8元）。

馬恰多表示：「這就是在商言商，市場這5年來已經變了。我們不講棒球，就看現實世界，蛋價現在都多少了？這就是生活，很多事都會變，市場也在變，不是嗎？」

相關新聞

MLB／「蛋價都漲多少了？」 馬洽多曝拒續約教士原因

教士隊明星三壘手馬恰多（Manny Machado）日前表示將會行使權利，跳脫3億美元的合約。儘管教士加碼5年1.05億美元（約新台幣32億）續約，也被他拒絕。他也在節目上透露因為全球物價通貨膨脹太快

MLB／首次牛棚練投感覺很好 狄葛隆：身體恢復正常了

去年休賽季以5年1.85億美元轉戰遊騎兵隊的塞揚強投狄葛隆（Jacob deGrom），日前傳出身體不適，經過一周的休養後，狄葛隆重返投手丘，進行第一次春訓牛棚投球。 狄葛隆春訓首日就發生身體緊

MLB／塞佛里諾減重15磅求健康 理解洋基不讓他參加經典賽

洋基強投塞佛里諾（Luis Severino）近年飽受傷病困擾，近4年只出賽26場，今年是他的合約年，他理解洋基不讓他參加經典賽，也期許自己能整年健康，並幫助洋基奪下世界大賽冠軍。 根據《紐約郵

MLB／記者提醒美國其他地方更好玩 千賀滉大被笑死

千賀滉大身為大聯盟菜鳥，最大的幸運或許來自共組輪值的隊友裡包括兩位準名人堂球星，春訓開始不久已讓他收穫滿滿，吸收5人輪值...

MLB／「宇宙教士」打線怎麼排？總仔：前4棒隨機排都行

「宇宙教士」戰力豪華，4月21日還將迎來塔提斯（Fernando Tatis Jr. ）禁賽期滿回歸，屆時先發打線怎麼排...

MLB／大谷沒有輸！擊敗賈吉 百大球員榜連兩年排第一

天使隊日籍「投打二刀流」大谷翔平去年MVP票選雖然輸給賈吉（Aaron Judge），但在新球季百大球員預測中扳回一城，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦