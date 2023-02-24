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桌球／WTT支線賽擊退單曉娜 黃怡樺闖進女單決賽

中央社／ 台北24日電
黃怡樺。 新華社
黃怡樺。 新華社

台灣桌球老將黃怡樺今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）支線賽杜塞道夫第2站女單4強賽，與德國華裔女將單曉娜激戰5局，以局數3比2獲勝，將與中國小將覃予萱爭冠。

38歲黃怡樺目前世界排名第151名，她上週在德國舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）支線賽杜塞道夫第一站，與徒弟聯手拿下女雙冠軍，顯示寶刀未老。

黃怡樺這次在杜塞道夫第2站女單從會外賽出發，首輪輪空，以2連勝晉級，她在會內賽首輪先是以3比1擊敗克羅埃西亞選手傑格（Mateja Jeger），次輪以直落三橫掃德國女將考夫曼（Annett Kaufmann），16強遇到希萊納（Franziska Schreiner），同樣也是來自德國，黃怡樺以3比1過關。

氣勢正旺的黃怡樺8強賽以3比0輕取奧地利遠手索爾哈（Amelie Solja），4強賽出戰40歲的地主德國華裔女將單曉娜，兩人過去唯一一次交手是在2013年澳洲公開賽，當時黃怡樺以4比2取勝。

黃怡樺開局就拉出8比2攻勢，以11比3輕鬆搶下首局，次局落居下風，以5比11讓出。

黃怡樺第3局在2比4落後情況下，連得4分反超，面對對手4度追平，黃怡樺耐心周旋，以11比9率先聽牌，但第4局錯失機會，以8比11讓出。

黃怡樺決勝局從最多領先4分，儘管一度被追成1分差，所幸及時穩住陣腳，以11比7贏得勝利。

黃怡樺稍作休息後，預計台灣時間明天凌晨將在女單決賽上陣，將與覃予萱爭奪冠軍。

桌球 大聯盟 克羅埃西亞

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