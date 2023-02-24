MLB／首次牛棚練投感覺很好 狄葛隆：身體恢復正常了

去年休賽季以5年1.85億美元轉戰遊騎兵隊的塞揚強投狄葛隆（Jacob deGrom），日前傳出身體不適，經過一周的休養後，狄葛隆重返投手丘，進行第一次春訓牛棚投球。

狄葛隆春訓首日就發生身體緊繃的狀況，球隊為了保險起見請他休息。狄葛隆今天現身春訓球場，在牛棚投了22球，全都是快速球。

狄葛隆接受訪問時表示，「過去幾天感覺很好，身體恢復正常了。」他也透露已經4天沒投球，「這是一小步，也是朝著正確方向的一步。會慢慢增加投球量，調整到可以出賽的狀態。」

大聯盟賽季即將開打，狄葛隆表示有信心趕上開幕戰，因為他在春訓前，就有在牛棚投過6次，加上目前手臂沒有問題。

狄葛隆在2018、2019年風光連莊國聯塞揚獎。不過近3季飽受傷勢影響，總共只先發38場。他去年春訓出現右側肋骨傷勢，直到8月才復出。