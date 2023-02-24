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MLB／塞佛里諾減重15磅求健康 理解洋基不讓他參加經典賽

聯合新聞網／ 綜合報導
塞佛里諾。 路透
塞佛里諾。 路透

洋基強投塞佛里諾（Luis Severino）近年飽受傷病困擾，近4年只出賽26場，今年是他的合約年，他理解洋基不讓他參加經典賽，也期許自己能整年健康，並幫助洋基奪下世界大賽冠軍。

根據《紐約郵報》報導，塞佛里諾休賽季透過飲食和訓練減重15磅，為了能有一個健康的賽季，「我眼前的目標是整年保持健康，我知道自己在健康時的能耐。」塞佛里諾也表示希望能幫洋基奪冠，「這是我主要的目標，只要身體健康，我就會賺錢。」

因此塞佛里諾理解洋基高層不願放行他參加經典賽，「我知道要說服球團讓我去參賽不簡單，他們不讓我去參賽有正當理由，我知道他們有個主要目標，就是希望我整年維持健康。」

塞佛里諾去年傷癒復出，先發19場，主投102局送出112次三振，防禦率3.18，每局被上壘率（WHIP）1.00，皆相當夠水準。

洋基2019年與塞佛里諾簽下4年4000萬美元的合約，第5年有1500萬美元的選擇權，洋基最後決定執行選擇權，讓他繼續擔任2023年洋基先發輪值的一員。《紐約郵報》指出，若他能保持健康，有望獲得類似費城人開給「台灣走路」沃克（Taijuan Walker）的4年7200萬美元合約。

洋基

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