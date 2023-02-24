MLB／記者提醒美國其他地方更好玩 千賀滉大被笑死

千賀滉大身為大聯盟菜鳥，最大的幸運或許來自共組輪值的隊友裡包括兩位準名人堂球星，春訓開始不久已讓他收穫滿滿，吸收5人輪值的備戰課題，讓他直呼受用。

千賀滉大今天進行春訓以來的第二次實戰投打，練球結束後接受媒體聯訪，他談到與薛則（Max Scherzer）、韋蘭德（Justin Verlander）的互動。

「他們給了我很多關於5人輪值的建議，那會和我在日職時期的出賽模式有很大的不同。」千賀表示，他在休息室裡常與兩位強投聊天，那些對話內容對他幫助很大，「他們教我如何準備下一場比賽，兩場先發之間的牛棚如何安排。」

有趣的是，千賀滉大在言談之間透露，在大都會春訓基地佛州聖路西港（Port St. Lucie）的生活很有趣，自己很樂在其中，美國記者則是告訴他：「如果你在聖路西港已經覺得有趣，那在其他地方一定會覺得更好玩。」翻譯如實傳達給他，千賀滉大聽了當場爆笑出聲，以英文回應對方：「我懂你的意思了」。